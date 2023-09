Egészségügy

SE: innovatív módszert fejlesztenek a fogágybetegségek kezelésére

Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást. 2023.09.04 09:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fogászatban teljesen újnak számító módszert fejlesztenek a fogágybetegségek kezelésére a Semmelweis Egyetemen (SE) - tájékoztatta az intézmény hétfőn az MTI-t.



A közlemény szerint a fogakon a nem megfelelő és nem rendszeres tisztításkor néhány nap alatt réteg képződik, az ebből kialakuló fogkő baktériumtartalma és felszíne irritációt okoz, amelyre a szervezet ínygyulladással reagál. A folyamat eleinte visszafordítható: a fogkő eltávolításával megszüntethető a gyulladás, azonban ha tartósan fennáll az irritáció, az íny és a csont visszahúzódását is okozhatja. Ha nem kezelik, a fogágybetegség évtizedek alatt a fog elvesztésével is járhat.



Az új eljárás lényege, hogy a terápia nem a baktériumokat célozza, hanem a szervezet saját immunválaszára építve szünteti meg a gyulladást - írták.



A kutatók a fehérvérsejtek egy csoportját, az úgynevezett makrofágokat veszik célba, amelyek egyik fajtája a gyulladásos tünetetek csökkenéséért felelős, míg a másik felerősíti azokat. "Utóbbiak inaktiválása, illetve gyulladást enyhítő makrofággá alakulásának elősegítése a cél, amit folsav-ezüst komplex alkalmazásával érnek el, célzottan a gyulladásban lévő sejtekbe juttatva azt" - írták.



A sejtbejutásról a folsav gondoskodik, a makrofágok elpusztításáért pedig a baktérium- és vírusölő tulajdonságairól is ismert ezüst felel, amelyet a folsavhoz kapcsolnak.



A közleményben idézték Géczi Zoltánt, az SE fogpótlástani klinikájának adjunktusát, az új módszert leíró tanulmány első szerzőjét, aki elmondta, a folsav a sejtanyagcsere-folyamatok egyik fontos résztvevője, ám a szervezet nem képes előállítani, ezért kívülről kell bevinni azt.



A laboratóriumi kísérletek már folynak, az elkészült terméket szájvíz vagy gél formában a szájüregben alkalmazzák majd a fogkőeltávolítás és sebészeti kezelés kiegészítésére - ismertette. A teszteléstől és az engedélyeztetési folyamatoktól függően erre körülbelül két-három év múlva kerülhet sor.