Ellátás

A fejfájáscentrumokban a legtöbb migrénnel élő ember számára megtalálják a hatékony terápiát

A legfontosabb jelzés arra, hogy a visszatérő vagy rendkívül erős fejfájással orvoshoz kell fordulni az, ha valaki heti rendszerességgel kénytelen fájdalomcsillapítót szedni. 2023.08.25 02:17 MTI

A migrén Magyarországon legalább 1,2 millió embert érint, a szakemberek szerint azonban a széles és célzott terápiás lehetőségek ellenére az érintetteknek csak a töredéke kér orvosi segítséget, holott a migrénnel élőknek hatékony segítséget nyújthatnak a hazai közfinanszírozott fejfájáscentrumok.



Az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben Ertsey Csaba neurológus, a Magyar Fejfájás Társaság vezetőségi tagja azt ajánlja, hogy aki már átélt néhány rohamot, és felismeri magán a migrén jellemzőit, esetleg évek óta rendszeresen szed gyógyszert vagy gyógyszereket változó eredménnyel, mindenképpen keresse fel háziorvosát vagy kezelőorvosát, akitől információt kaphat az állami egészségügyi ellátás keretében felkereshető fejfájáscentrumokról is, ahová beutalóval lehet időpontot foglalni.



A legfontosabb jelzés arra, hogy a visszatérő vagy rendkívül erős fejfájással orvoshoz kell fordulni az, ha valaki heti rendszerességgel kénytelen fájdalomcsillapítót szedni - mutatott rá a szakorvos, kiemelve: a klasszikus tünetekkel jelentkező migrént egy felkészült háziorvos is felismeri, de egy-egy nem típusos tünetekkel járó migrén diagnózisa tapasztalt, a betegség összes megjelenési formáját jól ismerő neurológus szakorvost igényel.



A tünetek és a rohamok lefolyása egyénileg rendkívül eltérő lehet, így a migrén kezelése is számos személyes szempont figyelembevételével történik. A célzott migrénterápiák a rohamok és kísérő tüneteik gyors enyhítését, illetve előfordulásuk gyakoriságának csökkentését célozzák, főként azoknál, akiknél havonta négy vagy több alkalommal jelentkezik a betegség - olvasható a közleményben.