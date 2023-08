Életmód

Intelligens zoknik adnak reményt a demenciában szenvedő betegeknek

A demenciával, egy degeneratív agyi betegséggel küzdő betegek, amely a gondolkodás, és az emlékezőtehetség elvesztésével jár, esélyt kaphatnak arra, hogy továbbra is otthon élhessenek, ahelyett, hogy gondozóintézetbe kerülnének. 2023.08.12 16:01 ma.hu

Egy újonnan feltalált "okos", mesterséges intelligenciával (AI) működtetett zokni felbecsülhetetlen értékű lehet a demenciában szenvedő betegek számára. A hétköznapi harisnyáktól nem sokban különböznek, és még mosógépben is moshatók, de a brit Exeteri Egyetem kutatói szerint ezek a zoknik képesek nyomon követni a pulzusszámot, az izzadtságszintet és az őket viselő személyek mozgását. Az ápolók egy speciális alkalmazáson keresztül férhetnek hozzá a páciens mérőszámaihoz.



Az agysejtek károsodása által okozott demencia kifejezés az egészségügyi állapotok széles skáláját foglalja magában, beleértve az Alzheimer-kórt is, amely olyan megnyilvánulásokkal jár, mint a memóriavesztés, a gondolkodási képességek és a problémamegoldás hanyatlása, valamint egyéb olyan súlyos tünetek, amelyek eléggé zavarják a mindennapi életet.



A "SmartSocks", ahogyan elnevezték, figyelmeztetné a gondozókat az ilyen betegségben szenvedő emberek által tapasztalt zavarokra. A zoknik, alkotóik szerint:

- Felismerik a stressz korai árulkodó jeleit.

- Figyelmeztetik a gondozókat a fokozott nyugtalansági kockázatra

- Nem kell őket újratölteni, és mosógépben moshatók.



"A SmartSocks ötlete akkor született meg, amikor önkéntesként dolgoztam egy demenciával küzdő gondozóházban... Eddig a SmartSocks hihetetlenül jó fogadtatásra talált az ápolási környezetben, és izgatottan várom, milyen hatással lehetnek termékeink a nyugtalanság és az esések korai jelzésére, lehetővé téve az otthonok személyzetének a korai beavatkozást" - mondta a feltaláló a brit médiának.



Jelenleg az Imperial College Londonban működő brit demenciakutató intézet gondozási kutatási és technológiai központja egy második vizsgálatot végez az eszközzel kapcsolatban. Ha minden jól megy, reményeik szerint a Minder nevű "okosotthon" szolgáltatás létrehozásával lehetőséget kínálnak a demens betegeknek, hogy továbbra is a megszokott környezetükben élhessenek.



A SmartSocks használatával végzett kísérletben 15 otthon élő demenciában szenvedő ember vesz részt. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Királyságban ápolási és gondozási intézményekben tesztelik az eszközöket a Southern Healthcare által működtetett otthonokban.



A "SmartSocks", ha a demenciában, autizmus spektrumzavarban és egyes tanulási zavarokban szenvedő emberek használják, nemcsak az életminőséget javíthatják, hanem alkotóik szerint az egészségügyi és szociális ellátási költségeket is csökkenthetik.