Életmód

Ez a nyolc szokás akár 24 évet is hozzáadhat az életéveinkhez

Szeretne további 24 évet élni? Elég, ha 40 éves korában nyolc egészséges életmódbeli szokással egészíti ki az életét, és ez megtörténhet - derül ki egy új, még nem publikált tanulmányból, amely amerikai nyugdíjasok adatait elemezte.



"Van egy 20 éves időszak, amely alatt ezeket a változtatásokat megteheted, akár fokozatosan, akár egyszerre" - mondta a tanulmány vezető szerzője, Xuan-Mai Nguyen, a bostoni egészségügyi rendszer (VA Boston Healthcare System) Million Veteran Programjának egészségtudományi szakértője.



"Végeztünk egy elemzést is, hogy ha kizárjuk a 2-es típusú cukorbetegségben, magas koleszterinszintben, stroke-ban, rákban és hasonlókban szenvedő embereket, változik-e az eredmény? És valóban nem" - mondta.



"Tehát, ha krónikus betegségekkel indulunk, a változtatások elvégzése még mindig segít".

Mik ezek a varázslatos egészséges szokások?

Az életmódbeli szokások egymásra épülnek. A Nutrition 2023, az Amerikai Táplálkozástudományi Társaság éves találkozóján bemutatott tanulmány közel 720 000, 40 és 99 év közötti katonai veterán életmódbeli viselkedését vizsgálta. Nguyen szerint, ha egy férfi 40 éves korában csak egyetlen egészséges magatartásformát is hozzáadott az életéhez, az további 4,5 évnyi élettartamot biztosított.



Egy második hozzáadása hét évvel több évet eredményezett, míg három szokás átvétele 8,6 évvel hosszabbította meg a férfiak életét.



Ahogy a további életmódváltások száma emelkedett, úgy nőttek a férfiak előnyei is, ami közel negyed évszázadnyi plusz életet jelentett.



Nguyen szerint a nőknél is hatalmas ugrás történt az élettartamban, bár a számok másképp adódtak össze, mint a férfiaknál.



Ha csak egy egészséges viselkedési formát sajátítottak el, az 3,5 évvel hosszabbította meg a nők életét, míg kettővel nyolc évvel, hárommal 12,6 évvel, az összes egészséges szokás átvétele pedig 22,6 évvel hosszabbította meg a nők életét.



"Ha mind a nyolc szokást követjük, az szinergikus hatást fejtett ki, egyfajta plusz lökést adott az életünk meghosszabbításához, de minden kis változtatás nagy változást eredményezett" - mondta Nguyen.



Az életkor, a testtömegindex, a nem, a faji és etnikai hovatartozás, a családi állapot, az iskolai végzettség és a család jövedelmi szintjének figyelembevétele után a tanulmány "87 százalékos relatív csökkenést mutatott az összes halálozási okban bekövetkező halálozásban azoknál, akik mind a nyolc életmódtényezőt elfogadták, azokhoz képest, akik egyet sem fogadtak el" - mondta Nguyen.

Az életmódválasztások rangsorolása

A tanulmányban rangsorolni tudták a nyolc életmódbeli magatartásformát, hogy lássák, melyik nyújtja a legnagyobb lökést a hosszú élettartamhoz.



1. A lista első helyén a testmozgás állt, amely sok szakértő szerint az egyik legfontosabb magatartásforma, amelyet bárki megtehet az egészsége érdekében. Nguyen elmondása szerint, ha csak ezt az egyetlen dolgot hozzáadjuk az életünkhöz, 46 százalékkal csökken a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata azokhoz képest, akik nem mozogtak.



"Azt néztük, hogy könnyű, mérsékelt vagy erőteljes tevékenységet végeztek-e, összehasonlítva azzal, hogy nem csináltak semmit, és csak ültek a kanapén" - mondta Nguyen.



"Azok, akik tovább éltek, heti 7,5 metabolikus egyenértékű órát mozogtak. Csak hogy adjunk egy kiindulási alapot - ha fel tudsz menni egy lépcsőn anélkül, hogy elakadna a lélegzeted, az négy perc a 7,5-ből."



2. Az opioidoktól való függőség elkerülése volt a második legfontosabb tényező a hosszabb élethez: a tanulmány szerint 38 százalékkal csökkentette a korai halálozás kockázatát.



3. A tanulmány szerint aki soha nem dohányzott, az 29 százalékkal csökkentette a halálozás kockázatát. Ha valaki korábban dohányzott, az sajnos már nem számított sokat: "Ezt azért tettük, hogy a lehető legszigorúbban vettük" - mondta Nguyen.



4. A stressz kezelése volt a következő, amely 22 százalékkal csökkentette a korai halálozást, állapította meg a tanulmány.



5. A növényi alapú étrend 21 százalékkal növelte a hosszabb élet esélyét, állapította meg a tanulmány. De ez nem jelenti azt, hogy vegetáriánusnak vagy vegánnak kell lenned, mondta Nguyen. Az egészséges növényi alapú étrend, például a teljes kiőrlésű gabonafélékben és leveles zöld zöldségekben gazdag mediterrán diéta követése kulcsfontosságú.



6. A tivornyázás - vagyis a napi négynél több alkoholos ital fogyasztása - elkerülése egy másik egészséges életmódbeli szokás volt, amely 19 százalékkal csökkentette a halálozás kockázatát, mondta Nguyen.



7. A jó alvás - amelyet úgy definiáltak, hogy legalább hét-kilenc órát alszunk éjszakánként, alvászavar nélkül - 18 százalékkal csökkentette a bármilyen okból bekövetkező korai halálozást, mondta Nguyen.



8. A pozitív társas kapcsolatok megléte 5%-kal segítette a hosszú életet, állapította meg a tanulmány. A magány és az elszigeteltség azonban - különösen az idősebb felnőttek körében - egyre elterjedtebbé és aggasztóvá válik, mondják a szakértők.



"Öt százalék talán kevésnek tűnik, de ez még mindig csökkenést jelent az összhalálozás szempontjából" - mondta Nguyen.



"Minden kis apróság segít, akár a fizikai aktivitást választjuk, akár arról gondoskodunk, hogy pozitív szociális támogatással vegyük körül magunkat."