Orvostudomány

Egy újabb HIV-fertőzött páciens hosszú távú remissziójáról számoltak be kutatók

Újabb HIV-fertőzött páciens hosszú távú remissziójáról számoltak be kutatók: a "genfi betegnek" nevezett férfi a korábbi esetektől eltérően nem kapott olyan őssejtet, amelyben jelen lett volna a vírusblokkoló génmutáció.



Korábban öt HIV-fertőzött pácienst tekintettek "gyógyultnak": egy berlini, egy londoni, egy düsseldorfi, egy New York-i és egy kaliforniai beteget.



Ők daganatos betegségük miatt mind csontvelőátültetésen estek át, és olyan donortól kaptak őssejteket, akinek CCR5 génmutációja volt. Ez a mutáció megakadályozza, hogy a HIV bejusson a szervezet sejtjeibe.



A genfi beteget súlyos leukémiája miatt 2018-ban szintén őssejtátültetéssel kezelték, de az ő donorjában nem volt jelen a CCR5 génmutáció - számoltak be róla csütörtökön a brisbane-i AIDS-konferencián résztvevő francia és svájci kutatók.



A Genfi Egyetemi Kórház orvosai azonban 20 hónappal az után, hogy a férfinél leállították az antiretrovirális kezelést, nem találtak HIV-vírust a szervezetében.



A kutatók nem zárják ki, hogy a férfi visszaeshet, de mint mondták, most hosszú távú remisszióban van.



A fehér férfinél 1990-ben diagnosztizálták a HIV-fertőzést. Az antiretrovirális gyógyszereket 2021 novemberéig szedte. Akkor esett át csontvelőátültetésen, amely után azt javasolták neki, hogy hagyja el a gyógyszereket.



Két korábbi, őssejtátültetésen átesett páciensnél azonban, akikre "bostoni páciensként" hivatkoztak, néhány hónappal az után, hogy abbahagyták az antiretrovirális gyógyszereket, visszatért a HIV.



Asier Saez-Cirion, a francia Pasteur Intézet tudósa, aki Brisbane-ben bemutatta a "genfi páciens" esetét, elmondta: az, hogy a férfi szervezetében több mint egy évvel a gyógyszerek elhagyása után sem jelent meg ismét a vírus, jelentősen növeli annak esélyét, hogy ez a jövőben is így maradhat.



Saez-Cirion szerint lehetséges, hogy a genfi páciensnél a transzplantáció eltüntette az összes fertőzött sejtet anélkül, hogy szükség lett volna a CCR5 génmutációra. De az is elképzelhető, hogy a transzplantáció után kapott immunerősítő kezelés játszott szerepet a történtekben.



Sharon Lewin, a brisbane-i konferenciát szervező Nemzetközi AIDS Társaság elnöke ígéretesnek nevezte a genfi páciens esetét. Ugyanakkor óvatosságra is intett: mint mondta, ahogy a bostoni pácienseknél tapasztalták, a vírusnak akárcsak kis maradványa is a HIV-fertőzés kiújulásához vezethet.



A hosszú távú remisszió esetei táplálják a reményt, hogy a HIV-fertőzést egy nap tényleg meg lehet gyógyítani, a csontvelőátültetés ugyanakkor durva és kockázatos beavatkozás, és nem járható út a világszerte élő vírusfertőzöttek milliói számára. Ez csupán azoknak nyújthat utolsó reményt, akiket súlyos rákbetegséggel kezelnek és egyúttal HIV-fertőzöttek is.