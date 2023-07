Életmód

Szereti a kínai konyhát? Lehet, hogy rovarrészeket, parazitákat, hajszálakat is eszik!

A hongkongi fogyasztóvédelmi hatóság "enyhe" szennyeződéseket - köztük rovarokat, élősködőket és szőrszálakat - talált szinte az összes vizsgált savanyúságban, az egyik 100 grammos mintatermék 310 rovardarabot is tartalmazott.

A Kínai Fogyasztói Tanács kedden arra szólította fel a gyártókat, hogy az élelmiszerbiztonság és a higiénia biztosítása érdekében gyakoroljanak szigorú minőségellenőrzést az összetevők, a késztermékek és a gyártási folyamat felett, megjegyezve, hogy az emberek nem szívesen fogyasztanának ilyen anyagokat, még akkor sem, ha azok valószínűleg nem veszélyesek az egészségre.



Ezekből a termékekből nagy számban megtalálhatóak a készletek hazánkban is!



"Figyelembe véve a tartósított zöldségek gyártási folyamatát, egy kis mennyiségű fizikai szennyeződés valószínűleg elkerülhetetlen" - mondta a tanács vezetője, Gilly Wong Fung-han, megjegyezve, hogy a szennyeződések jelen lesznek, "akármilyen keményen is mossuk".



"Maga a mennyiség egy olyan kérdés, amelyet fel kell vetnünk... Ez azt jelenti, hogy bizonyos gyártók sokkal jobb munkát végezhetnek, mint mások". A tanács, amely kedden mutatta be legújabb eredményeit, 30 féle savanyított zöldséget tesztelt, köztük savanyú káposztát, kimchit, uborkát, mustárgumót, retket és olajbogyóval pácolt mustárlevelet.



Egy kivételével mindegyik tartalmazott fizikai szennyeződéseket, például rovarokat, szőrszálakat, fémet, műanyagdarabkákat és atkákat, kullancsokat.



"A fogyasztók a valóságban nem tudják mikroszkóppal az összes terméket saját maguk megnézni és megvizsgálni. Tényleg számítanak a gyártókra, hogy nagyszerű munkát végeznek helyettük a higiéniai szint biztosításában" - mondta Wong.



Nora Tam Fung-yee, a tanács kutatási és vizsgálati bizottságának elnöke azt is elmondta, hogy a minták több mint 85 százalékában viszonylag magas volt a nátriumtartalom. A legmagasabb értéket az olajbogyóval pácolt mustárlevélben találták, amelyben 100 grammonként 3080 milligramm volt.



Tam megjegyezte, hogy a magas vérnyomással, veseproblémákkal, gyomorpanaszokkal vagy magas nátriumtartalmú étrenddel élőknek is korlátozniuk kellene ezeknek a termékeknek a fogyasztását.