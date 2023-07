Orvostudomány

Virtuálisvalóság-terápiával fejlesztik a mentális betegek készségeit a Semmelweis Egyetemen

Vakrandit és tengerparti sétát is szimulálnak abban a világviszonylatban is egyedülálló, virtuálisvalóság-alapú terápiában, amellyel a szkizofrén betegek kommunikációs és érzelem-észlelési készségét fejlesztik a Semmelweis Egyetemen - olvasható a felsőoktatási intézmény keddi, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A betegséggel küzdők számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy a gyógyszeres kezelés után visszailleszkedjenek a társadalomba. Ebben a rehabilitációs folyamatban tud segíteni az új eljárás, amelyet a Semmelweis Egyetem szakemberei dolgoztak ki - írták.



"A szkizofréniát a rokkantsághoz vezető 20 leggyakoribb ok között tartják számon, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint körülbelül 24 millió ember lehet érintett" - idézi a közlemény Vass Editet, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás klinikájának tanársegédjét, a nemzetközileg is újdonságnak számító virtuálisvalóság-terápia egyik kidolgozóját.



"Az esetek 75 százalékában a szkizofrénia funkcióromlással jár együtt: a független életvezetésre való képesség csökken, a munka és a szociális élet terén elmaradnak a sikerek a pácienseknél a gyógyszeres és hagyományos terápiák ellenére is. Ez érinti hozzátartozóikat, baráti és munkahelyi környezetüket is, vagyis a betegség társadalmi terhe rendkívül jelentős" - tette hozzá Vass Edit.



A VR-ToMIS (Virtual-Reality based Theory of Mind Intervention in Schizophrenia) névre keresztelt módszerrel a betegek úgynevezett "mentalizációs" készségét próbálják fejleszteni, ami a szakirodalom alapján az egyik legszorosabb kapcsolatot mutatja az életben való boldogulással - idézi az összegzés Simon Lajos egyetemi docenst, a Semmelweis Egyetem Virtuális Valóság és Emóció kutatócsoportjának vezetőjét.



Ugyan a szkizofrénia más aspektusainak VV-terápiás kezelésére már voltak kísérletek, ez az első olyan, mely kifejezetten az érzelemfelismerés javítását és a másik ember szándékának jobb megértését szolgálja - írják.



A tájékoztatás szerint a VR-ToMIS terápia egy bevezető és nyolc 50 perces intervenciós foglalkozásból áll, melynek során virtuálisan szimulált, a valóságban gyakran előforduló szituációkba helyezve a betegeket megtanítják őket a másik fél reakcióinak pontosabb értelmezésére.



A páciensek a foglalkozásokon úgynevezett VR-szemüveget viselnek, melynek segítségével hétköznapi, valósághű helyzeteket élhetnek át, miközben a terapeuta által irányított úgynevezett avatárral kommunikálnak. Ilyen lehet például egy vízparti séta, mely során az avatár a beteg segítségét kéri elveszett kutyájának kereséséhez - olvasható a közleményben.

Mint írják, a terápia során egyebek mellett szimulálnak vakrandit, összeköltözést új lakótárssal, beszélgetést egy kávézó teraszán vagy éppen ismerkedést egy új munkatárssal.



A VR-ToMIS fejlesztése 2016-ban kezdődött, a módszer tesztelése pedig 43 beteg bevonásával 2022-ben fejeződött be. A hatásvizsgálat eredményeiről a Comprehensive Psychiatry című folyóiratban számoltak be a kutatók - olvasható az összegzésben. A megkérdezett hozzátartozók csaknem 80 százaléka már közvetlenül a tréning lezárta után javulást érzékelt a betegek kommunikációs készségeiben.



A VR-ToMIS foglalkozások után három hónappal pedig a javulás az életminőségben is mérhető volt, vagyis a tanult készségeket a betegek sikeresen be tudták építeni mindennapi életükbe - írják. Az eljárás magyar iparjogvédelmi oltalom alatt áll. A következő lépés a képzési terv összeállítása, mely alapján a módszer kidolgozói oktathatják is a VR-ToMIS használatát. Ezután, valószínűleg két éven belül a nemzetközi védjegyet is megszerezhetik - idézi a közlemény Vass Editet.



Bővebb információk a terápiáról a www.semmelweis.hu weboldalon találhatók.