Életmód

A mesterséges édesítőszerek 'esetleg' rákot okozhatnak - WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az aszpartámot "valószínűleg rákkeltő hatásúnak" minősítette az emberre nézve, de úgy döntött, hogy kis mennyiségben biztonságos a fogyasztása. A leginkább diétás üdítőkben található kémiai édesítőszer, az aszpartámot egészségügyi problémák egész sorával hozták összefüggésbe.



A Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) pénteken közzétett jelentésében "korlátozott bizonyítékot" talált az aszpartám és a májrák egy formája, a hepatocelluláris karcinóma közötti kapcsolatra. Az IARC, a WHO szerve, három nagyszabású, az Egyesült Államokban és Európában végzett humán vizsgálatot követően jutott erre a következtetésre.



Ezen eredmények alapján a WHO az aszpartámot a 2B csoportba sorolta, ami a harmadik legmagasabb szint a potenciálisan rákkeltő összetevők négy szintje közül.



A szervezet azonban nem változtatta meg a napi bevitelre vonatkozó meglévő irányelveit, és azt ajánlotta, hogy az emberek naponta kevesebb mint 40 mg aszpartámot fogyasszanak testsúlykilogrammonként. Mivel egy doboz diétás üdítő általában 200-300 mg aszpartámot tartalmaz, egy 70 kg-os felnőttnek naponta kilenc és 14 doboz között kellene meginnia ahhoz, hogy túllépje ezt a határértéket.



"Az aszpartámmal kapcsolatos értékelések azt mutatták, hogy bár a biztonságosság az általánosan használt dózisok mellett nem jelent komoly aggodalmat, olyan lehetséges hatásokat írtak le, amelyeket több és jobb tanulmányokkal kell megvizsgálni" - mondta Dr. Francesco Branca, a WHO Táplálkozás- és Élelmiszerbiztonsági Főosztályának igazgatója egy nyilatkozatban.



Az aszpartám számos termékben megtalálható, például diétás üdítőkben, rágógumikban, cukorkákban, alacsony kalóriatartalmú joghurtokban és reggelizőpelyhekben. Édesítőszerként NutraSweet, Candarel és Equal márkanevek alatt is árulják.



Az aszpartámot 1974-ben engedélyezték édesítőszerként való felhasználását az Egyesült Államokban, és a Coca-Cola az 1980-as években kezdte el hozzáadni a diétás kólához. Az EU 1994-ben hagyta jóvá, de azóta több tanulmány is számos egészségügyi problémával hozta összefüggésbe az anyagot, többek között máj- és tüdőrákkal, agykárosodással, demenciával és görcsrohamokkal. A szabályozó hatóságok azonban az Atlanti-óceán mindkét partján következetesen nem találtak elegendő bizonyítékot ahhoz, hogy kiigazítsák a fogyasztási irányelveiket.



A WHO és az IARC "továbbra is figyelemmel kíséri az új bizonyítékokat, és arra ösztönzi a független kutatócsoportokat, hogy további tanulmányokat készítsenek az aszpartám-expozíció és a fogyasztók egészségére gyakorolt hatások közötti lehetséges összefüggésekről" - zárul a WHO jelentése.