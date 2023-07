Világvége

Franciaország fizet a ruhajavításért, hogy kevesebb terméket dobjanak ki

Évente a becslések szerint mintegy 700 ezer tonna ruházati terméket dobnak ki, ennek kétharmada a szeméttelepekre kerül. 2023.07.13 12:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hatékonyabb környezetvédelem érdekében a francia kormány októbertől hozzájárul a ruházati termékek javíttatásához, hogy a vásárlók kevesebb terméket dobjanak ki, és ezzel csökkenjen a hulladék mennyisége - számolt be róla a The Guardian online kiadása.



Franciaországban évente a becslések szerint mintegy 700 ezer tonna ruházati terméket dobnak ki, ennek kétharmada a szeméttelepekre kerül.



A francia kormány a hulladékmennyiség csökkentése érdekében ezért egy új intézkedéssel októbertől 6-25 eurós (2200-9400 forintos) térítéssel járul hozzá, hogy a megrongálódott ruhadarabokat és cipőket a vásárlók inkább megjavíttassák, mintsem kidobják.



A "javítási bónuszt" abból a 154 millió eurós (58 milliárd forintos) alapból fedezik majd, amit a kormány a következő öt évre tett félre erre a célra - mondta el Bérangere Couillard, környezetvédelmi államtitkár, aki egy párizsi divatközpontban tett látogatásán jelentette be a kezdeményezést, amely munkalehetőségeket is teremt.



Mint hangsúlyozta: azokat a vállalkozásokat, cipészeteket és varrodákat akarják támogatni, amelyek elvégzik a javításokat. Egyúttal csatlakozásra kérte fel a ruhajavító és cipészműhelyeket.



Világszerte százmilliárd textilterméket - ruhát, cipőt és háztartási textilárut - adnak el évente. Franciaországban évente minden személyre mintegy 10,5 kg textiltermék jut ebből.



A ruhafrissítő kezdeményezéssel nemcsak arra akarják ösztönözni a lakosságot, hogy javíttassa meg és használja tovább régebbi ruházatát, hanem arra is, hogy ne vásároljon folyton új termékeket és adományozza el a megunt darabokat.



Az adományozott ruhák 56 százalékát használják fel ismét, 32 százalékából pedig valami új termék készül az újrahasznosítás során.



A francia kormány tavaly év végén fogott bele az ágazatok közül az egyik legnagyobb környezetszennyezőnek tartott ruházati ipar reformjába.



Az ország törvényhozása 2020-ban fogadta el azt a törvényt, amelynek célja a háztartási cikkek előállításának megváltoztatása és a fogyasztási szokások átalakítása a hulladékcsökkentés, valamint a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzése, továbbá a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében.