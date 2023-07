Életmód

Fogyókúrás gyógyszereket vizsgálnak 'öngyilkos gondolatok' miatt

Az EU egészségügyi felügyelete vizsgálatot folytat a dán Novo Nordisk vállalat ellen a termékeinek tulajdonított mellékhatások miatt. 2023.07.11 17:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) több súlycsökkentő szert vizsgál, mivel a jelentések szerint a észítmények öngyilkossági gondolatokat és önkárosítást idézhetnek elő a felhasználók körében. A gyógyszerekkel kapcsolatos lehetséges problémára először az izlandi egészségügyi felügyelet hívta fel a figyelmet, amely legalább három ilyen esetről számolt be.



A probléma állítólag több, a dán Novo Nordisk gyógyszeripari vállalat által gyártott liraglutidot tartalmazó oltással, nevezetesen a Wegovy és a Saxenda, valamint a hasonló Ozempic 2-es típusú cukorbetegséget kezelő injekcióval áll összefüggésben. Az ügyet az EMA farmakovigilanciai kockázatértékelő bizottsága (PRAC) vizsgálja.



Bár a vizsgálat csak a liraglutidot tartalmazó készítményekre összpontosít, a vizsgálatot végül kiterjeszthetik más, hasonló gyógyszercsoportba tartozó kezelésekre is - mondta az EMA egyik tisztviselője hétfőn a BBC brit állami televíziónak.



"A felülvizsgálatot az izlandi gyógyszerhatóság által három esetről szóló jelentést követően felvetett jelzési eljárás keretében végzik" - mondta a tisztviselő.



"Az esetjelentések között két esetben öngyilkossági gondolatokról volt szó - egy esetben a Saxenda, egy esetben pedig az Ozempic alkalmazása után. Egy további eset beszámolt arról, hogy a Saxenda szedése után önveszélyes gondolatok merültek fel" - mondta a tisztviselő.



Az összes vizsgált vényköteles gyógyszer esetében már most is számos lehetséges mellékhatásra figyelmeztetnek, többek között hányásra, fáradtságra, hasmenésre és székrekedésre. Depresszió és öngyilkossági gondolatok is szerepelnek a listán.



A gyártó tudomásul vette az EMA vizsgálatát, és kijelentette, hogy a vállalat "nagyon komolyan vesz minden, a gyógyszereink használatából eredő nemkívánatos eseményekről szóló jelentést", és hogy a betegbiztonság továbbra is "elsődleges prioritás".



"Az EMA folyamatosan figyelemmel kíséri a biztonsági jelzéseket, és a Novo Nordisk is ezt teszi. A Novo Nordisk továbbra is elkötelezett a betegek biztonságának biztosítása mellett" - mondta a vállalat szóvivője.



A fejlemény a jelek szerint máris csorbát hagyott a Novo Nordisk piaci értékén: a dán vállalat részvényei a hír megjelenése után hétfőn mintegy 1%-ot estek.