Lesújtó eredmény: a csapvizek közel fele káros lehet az egészségre Amerikában

Mérgező vegyületeket találtak az Egyesült Államokban a csapvizek egész országra kiterjedő vizsgálata során - az erről szóló kormányzati kutatási összefoglaló csütörtökön jelent meg.



A szövetségi földtani intézet (US Geological Survey) által elvégzett kutatás megállapítása szerint a csapvizek mintegy 45 százalékában megtalálható legalább egy az úgynevezett "örök mérgező anyagokból", vagyis perflour-alkilokból (PFA), amelyeket mesterségesen állítanak elő a legkülönfélébb ipari célokra, és mintegy 5000 féle vegyület tartozik ide.



A felmérés szerint a PFA-anyagok eltérő mértékben szennyezik az ország különböző térségeinek ivóvizeit, eltérő régiónként, illetve településméret szerint.



A mintákat 2016 és 2021 között gyűjtötték a kutatók, többségében lakóingatlanokból, illetve néhány iskolából városi és vidéki térségekben. A kutatás kiterjedt természetvédelmi területek vízforrásaira is, mint nemzeti parkok, olyan térségekre, amelyek nem számítanak PFA-forrásnak, valamint ipari területekre, és hulladéktárolók környékére.



A minták elemzése során azt találták, hogy a csapvizek szennyezettsége leginkább a városokban jellemző, különösen az ország északkeleti tengerparti részén, a Nagy-tavak vidékén, valamint az ország központi síkvidékének nagyvárosaiban és Kalifornia egyes részein. Ugyanakkor az ország vidéki térségeiben nem találtak PFA-anyagokat a csapvizekben.



A szövetségi földtani intézet (US Geological Survey) átfogó kutatásának összefoglalója szerint első alkalommal tettek kísérletet arra, hogy az egész országra kiterjedően vizsgálják az ivóvíz-hálózatból nyerhető, fogyasztásra szánt vizeket.



A szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (US Environmental Protection Agency) márciusban tett javaslatot arra, hogy a kormány országos szabályokat vezessen be hat PFA-anyag mennyiségére az ivóvízben. A tervezet olyan anyagokra vonatkozik, amik éveken át felhalmozódnak az emberi szervezetben és a természetbe kerülve nem bomlanak le.



A PFA-k lehetséges káros egészségügyi következményei között említik, hogy daganatos és egyéb betegségekhez vezethetnek, valamint az újszülöttek egészségére is negatív hatással lehetnek.