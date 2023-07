Életmód

Százezrek vettek részt a London Pride-on

Százezrek vettek részt szombaton a London Pride felvonuláson. Az 51. alkalommal megtartott, estébe nyúló rendezvény hivatalos szervezője a Pride in London nevű, jótékonysági egyesületként működő, önmagát adományokból fenntartó csoport, amelynek meghirdetett fő célja a sokszínűség elfogadtatása, a jogegyenlőség biztosítása, az LGBT+ közösséggel szembeni előítéletek és diszkrimináció felszámolása.



A népünnepély jellegét öltő, karneváli hangulatú szombati felvonulás a Hyde Parktól a híres Piccadilly Circus, a Lower Regent Street, a Pall Mall és a Trafalgar tér érintésével a kormányzati intézményeknek otthont nyújtó Whitehallig haladt.



A szervezők becslései szerint a felvonuláson több mint 600 szervezet - köztük a fennállásának 75. évfordulóját ünneplő állami egészségügyi szolgálat (NHS), a rendvédelmi hatóságok, a szakszervezetek és a fegyveres erők - 35 ezer tagja vett részt, de az útvonal mentén felsorakozott tömeg létszáma megközelíthette az egymilliót.



A többórás parádé alkalmából a londoni belváros jelentős részét lezárták és átadták az ünneplő tömegnek; így a Whitehallt is a rendkívül változatos öltözetű sokaság vehette birtokába.



A szombati londoni demonstráción ezúttal is külön csoportokban vonultak fel az egyes közszolgálati, egészségügyi és rendvédelmi szervezetek, nagy sportklubok képviselői; a menetben lehetett látni egyenruhában vonuló katonákat és rendőröket is.



Sadiq Khan, London polgármestere is a menetben haladt. Khan a résztvevőkhöz intézett Twitter-üzenetében hangsúlyozta: Londonban mindenki szabadon az lehet, aki lenni akar és azt szerethet, akit szeretni akar.