Életmód

A brit gyerekek nemet válthatnak, de állatok és bolygók nem lehetnek

A brit oktatási miniszter, Gillian Keegan felszólítást tett közzé, miszerint a brit diákok maguk dönthessenek a nemi névmásukról, és szülői beleegyezéssel "szociálisan átmehessenek". Mi több, ígéretet tett arra, hogy hamarosan érkezik a nemi hovatartozással és az átmenettel kapcsolatos régóta várt iránymutatás is.



A kormány még a nyári félév vége előtt közzéteszi a nemi identitással kapcsolatos konzultációs útmutatót - ígérte Keegan a Telegraph című napilapnak írt véleménycikkében, amelyben kijelentette, hogy az anyag az életkornak megfelelő lesz, ugyanakkor "biztosítja, hogy a szülők hangja központi szerepet kapjon a gyermekükkel kapcsolatos döntések meghozatalában az iskolában".



A bejelentést azután tették közzé, hogy több brit középiskola nemcsak azt engedélyezte, hogy a diákok macskának, lónak, sőt bolygónak is vallják magukat, hanem meg is büntették azokat a diákokat, akik nem mentek bele az ilyen téveszmékbe.



Az East Sussex-i Rye College munkatársai azóta bocsánatot kértek azért az incidensért, amelyben egy tanár "megvetendőnek" bélyegzett egy diákot, amiért megkérdőjelezte, hogy egy osztálytársa hogyan azonosíthatja magát hím macskaként annak ellenére, hogy nőnemű ember, az iskola pedig kifejtette, hogy bár "elkötelezett a befogadó oktatás mellett", "felülvizsgálja a folyamatokat, hogy a jövőben ne fordulhassanak elő ilyen események".



Keegan azt állította, hogy a Rye College már "hivatalos vizsgálatot indított a történtek ügyében", és hogy a brit oktatási szabványokat felügyelő Ofsted ellenőrzést fontolgat, míg Kemi Badenoch egyenlőségi miniszter "gyorsellenőrzést" követelt az iskolában, és "olyan hiedelmek tanítását" okolta, amelyek "politikailag ellentmondásosak és tudományos alapjuk sincs". A Downing Street finoman emlékeztette az iskolaigazgatókat, hogy nem szabadna azt tanítaniuk a gyerekeknek, hogy az embereken kívül másként is azonosíthatják magukat.



"Vissza kell vinnünk némi józan észt az osztályterembe és általában a társadalomba" - írta az oktatási miniszter, kifejtve, hogy "az osztályterem az a hely, ahol a tényeket tényként, a véleményeket pedig véleményként kell tanítani", mielőtt a "szőrös" drámát pusztán figyelemelterelésnek minősítette volna a "nemi identitásukat megkérdőjelező és nemi szorongással küzdő" fiatalok növekvő számáról.



A gyerekeknek a játszótéren ki kell engedniük a fantáziájukat, különösen, ha kicsik, de magától értetődik, hogy abszolút nem szabad arra kényszeríteni egyetlen gyereket sem, hogy egy osztálytársának állati vagy élettelen tárgyként való identitását megerősítse.

A múlt héten két 14 éves lány nyílt levelet írt Keegannek, amelyben arra kérte, hogy tegyen valamit a "nemi ideológia tekintélyelvű dogmája" körüli "növekvő félelem légköre" ellen. A diákokat "megfélemlítik és kiközösítik, ha nem értenek egyet", míg "a nemi kritikát gyakorló tanulókat a tanárok büntetik, a diákok kirekesztik, a barátok pedig elhagyják" - tájékoztatták a tinédzserek levelükben.



Rishi Sunak miniszterelnök márciusban ígéretet tett arra, hogy a nyári félév során közzéteszik az iskolák transzneműekkel kapcsolatos útmutatását, és aggodalmát fejezte ki egy jelentés miatt, amely szerint az állami középiskolák 40%-a szülői beleegyezés - vagy akár értesítés - nélkül engedi meg a gyerekeknek, hogy a nemük átváltoztatását saját maguk határozzák meg.