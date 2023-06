Életmód

Svájcban egyre több gyerek jár pelenkásan iskolába

Aggasztó trendet jeleznek a tanárok Svájcban, ugyanis egyre több diákjuk hord pelenkát az iskolába, mert még nem szobatiszták – írja az RTL a SonntagsZeitung cikke alapján. Svájcban a gyerekek már 4 évesen elkezdik az iskolát, így nem szokatlan, ha pelenkás gyerek ül az iskolapadban, azonban egyre több idősebb, akár 11 éves gyerek is hord pelenkát.



A tanároktól várják el, hogy tegyék őket tisztába, ha szükséges, így egyre több igazgató tesz lépéseket a probléma orvoslására. Egy aargaui iskolaigazgató tájékoztató eseményeket szervez, amin igyekszik felhívni a szülők figyelmét, hogy a nyári szünet végéig tanítsák szobatisztaságra a gyerekeiket, egy másik iskolában pedig szórólapokon hirdetik, hogy nem a tanárok feladata tisztába tenni a gyerekeket.



A szülők feladata, hogy az iskoláskorú gyerekeik szobatiszták legyenek. Amikor egy 11 éves pelenkában jön az iskolába, az egy aggasztó jel. A tanároknak nem feladata, hogy tisztába tegyék a gyerekeket. Ez már túl messzire megy – nyilatkozta Dagmar Rösler, a svájci tanárok egyik szervezetének az elnöke a 20 min-nek. Arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos különbséget tenni azok között a gyerekek között, akik valamilyen testi panasz miatt, és azok között, akik valamilyen családi trauma miatt viselnek pelenkát. Az utóbbi esetben mindenképpen a szülőkkel kell beszélni és felelősségre vonni őket.



Felix Hof pszichoterapeuta szerint az ilyen gyerekek gyakran lesznek áldozatai iskolai szekálásnak is, különösen, ha a társaik tudomást szereznek a pelekáról, mivel ezeket elég nehéz elrejteni egy úszás vagy egy tornaóra alkalmával.



Svájcban egyre gyakoribban azok a hirdetések, ahol a szülők pelenka cserélő kisegítőt keresnek általános iskolás korú gyermekük mellé, valamint a pelenkák eladásában is emelkedés figyelhető meg.