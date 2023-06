Egészségügy

Új, egyszerű eljárással kezeli sikeresen a 2-es típusú cukorbetegeket a Semmelweis Egyetem

A 2-es típusú cukorbetegek inzulinkezelésének egyszerűsítését célozza az a nemzetközi szinten is új terápia, amelyet egy ideje sikerrel alkalmaznak a Semmelweis Egyetemen - közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.



Az eljárás, amelyet a társadalombiztosítás támogat, nemcsak a napi többszöri tűszúrást és vércukormérést váltja ki, hanem jóval kevesebb mellékhatása van, mint a kizárólag inzulinnal vagy gyógyszerrel történő kezelésnek - hangsúlyozták a közleményben.



A Semmelweis Egyetem honlapján olvasható tájékoztatás szerint az injekciót, amely egy korszerű bázisinzulinból és egy, a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt nem inzulin típusú hatóanyagból áll, naponta egyszer kell beadni, vércukormérést pedig elegendő hetente egy-két alkalommal végezni.



Idézték Kempler Péter egyetemi tanárt, az intézmény belgyógyászati és onkológiai klinikájának munkatársát, aki kiemelte: az új kezeléssel "a beteg kevésbé hízik, kevesebb a vércukoreséssel járó epizód, mintha csak inzulint használna, és ritkább a mellékhatás".



"Az a beteg, aki azt hitte, hogy élete végéig naponta négyszer kell magának inzulint beadnia, s előtte négyszer az ujjbegybe szúrni, új életet kap" - fogalmazott Kempler Péter. Kitért arra is, hogy a sikeres alkalmazáshoz jól kell ismerni a beteg kórtörténetét, és a betegnek is együtt kell működnie, mivel az új kezelés "beállítása" a megszokott negyedévesnél eleinte gyakoribb ellenőrzéssel jár.



Az egyetemi tanár kifejtette, hogy a cukorbetegek kilencven százalékát a 2-es típusú cukorbetegek teszik ki, Magyarországon a 2-es típusú diabétesz és annak "előállapotai" a felnőtt lakosság tizenöt százalékát, tehát csaknem másfél millió embert is érinthetnek.



Az új módszert elsőként egy békéscsabai kutatócsoport vizsgálta, majd bekerült az Amerikai Diabétesz Társaság 2023-as ajánlásai közé. A kezelés ilyen mértékű egyszerűsítésére eddig sehol nem volt példa - hangsúlyozta Kempler Péter.



Hozzátette: a szaknyelven deeszkalációs vagy dezinitenzifikációs terápia különösen jól alkalmazható azoknál a betegeknél, akik kezdetben intenzív inzulinkezelést kapnak, ami általában napi négy inzulininjekció beadását és a vércukor érték napi négyszeri ellenőrzését jelenti.