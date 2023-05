Média

NMHH: napi négy órát játszik egy gyermek a telefonjával

A kutatásban részt vevő gyermekek egy kisebb részének telefonjain hétköznapokon már hajnali 4 óra után megfigyelhető az aktivitás növekedése. 2023.05.23 11:58 MTI

Naponta átlagosan majdnem négy órát használja a telefonját a 8-15 éves korosztály - derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából a Fabricula kutatócég által készített kutatásból, amelynek részleteit kedden közölték az MTI-vel.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte, hogy az új honlapjukon, az onlineplatformok.hu-n közzétett felmérés újdonsága a vizsgálat során alkalmazott módszertan: a felmérés keretében egyaránt használtak kérdőíves (online survey alapú) adatgyűjtést és az általános okostelefon-, illetve applikációhasználati szokásokat felmérő szoftveres adatgyűjtést is.



Ezzel a módszerrel a korábbi kérdőíves felmérésekhez képest más perspektívából, egy pontosabb képet kaphatunk arról, hogy mit is jelent valójában az okostelefon és annak használata egy gyermek életében - tették hozzá.



Megjegyezték, hogy a minta korlátozottsága (80 fő) miatt az eredményekből csak a szokásosnál nagyobb óvatossággal tehetők becslések, illetve vonhatók le következtetések a teljes 8-15 éves korosztályra vonatkozóan, az alkalmazott módszertan újszerűsége miatt a kutatás eredményei mégis nagyon hasznos közvetlen információkkal szolgálnak a korosztály telefon- és internethasználati szokásaival kapcsolatban - írták.



Az átlagos napi képernyőidő a megkérdezettek körében 9 perc és a közel teljes nap között változott. Az átlagos napi képernyőidő a teljes mintára és a teljes vizsgálati időszakra (de csak az aktív napokra) számolva 234 perc, azaz naponta közel 4 óra. Az életkor növekedésével párhuzamosan nő a készülékhasználat átlagos ideje - jegyezték meg.



A kutatásban részt vevő gyermekek egy kisebb részének telefonjain hétköznapokon már hajnali 4 óra után megfigyelhető az aktivitás növekedése, amely nagyjából fél 6 és fél 7 között éri el a reggeli csúcsot, majd kisebb visszaesés után fél 8 és 8 között van egy újabb emelkedés.



Hétköznapokon, tanítási időben viszonylag alacsony mértékű a telefonhasználat, bár életkor alapján elég nagy eltérések figyelhetők meg. Minél idősebb a gyermek, annál nagyobb eséllyel használja a telefonját hétköznap délelőtt. Éjfél és hajnal 5 óra között természetesen a legtöbb gyermek nem használja a telefonját, azonban a kutatásba bevont gyermekek közül többen voltak akik, ha nem is mindennap, de az adatgyűjtés időszakában az éjszaka közepén is aktívak voltak, néhányan pedig kifejezetten sokat használták éjjel a készüléküket, például filmek nézésére - áll a kutatásban.



A vizsgált készülékekre telepített (és legalább egyszer használt) alkalmazások átlagos száma 76 volt, ami 6 és 147 között változott készülékenként. A kutatás számára releváns applikációk száma 1404 volt - fűzték hozzá.

A telefonok aktív képernyőidejének közel 60 százalékát a közösségi média (39 százalék) és az egyéb kommunikációs alkalmazások, például böngészők és üzenetküldők (19 százalék) tették ki.



A legnépszerűbb közösségimédia-platformok (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Messenger) érintettek az összes rögzített alkalmazás-indítás felében (49 százalék).



A teljes adatbázisra kiszámolva a gyermekek telefonjukkal eltöltött összidejének 18 százaléka a TikTok-on zajlik, további 12 százalék pedig a YouTube-on.



A tiktokozás napi átlaga 80 perc, a YouTube-é 37 perc, a Messenger és az Instagram pedig napi 21 perc. A Facebookon 17 percet, míg a Snapchaten napi átlagban 11 percet töltenek az applikációt használó gyermekek.



A kutatás hátteréről azt közölték, hogy összesen 105 háztartás volt érintett, az adatok tisztítása és ellenőrzése után végül 80 gyermek felhasználási szokásaiból vonták le a következtetéseket az elemzők. Az adatgyűjtés 2022. október vége és december eleje között zajlott.



A kutatás során használt szoftver a résztvevő gyermekek által korábban telepített applikációk megnyitásának pontos idejét és használatuk időtartamát rögzítette. A szoftver az egyes alkalmazásokon belüli adatokhoz, így például a hanghívásokhoz, a telefonhívások során használt telefonszámokhoz, a felkeresett weboldalakhoz, továbbá az egyes applikációkban elküldött üzenetekhez nem fért hozzá - olvasható az NMHH közleményében.