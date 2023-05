Mielőtt itt a világvége...

Nemzetközi Komposzttudatosság Hete: odafigyeléssel el lehet kerülni a tragédiákat

A klímaváltozás és az intenzív földhasználat is hozzájárult a porvihar kialakulásához, amely a fő oka volt az M1-es autópályán márciusban történt tömegbalesetnek. Törődjünk tehát a termőföldünkkel, gondolkodjunk komposztban, hiszen a fentinél is nagyobb katasztrófa vár az emberiségre, ha nem lép. A Humusz Szövetség ezért is csatlakozott a Nemzetközi Komposzttudatosság Hetéhez május 7-13 között!



Három kérdés. Miért fontos, hogy a komposztálás a szerves anyagok talajba visszajuttatásának egyik módja, szélsőségesen aszályos vagy árvízi körülmények között a vízzel való takarékoskodás egyik módja? Miért fontos, hogy a komposztálás csökkenti a vízfogyasztást és a nem pontszerű szennyezést? Miért fontos, hogy a komposztálás bizonyítottan csökkenti a műtrágyáktól való függőséget, és az erózió mérséklésében is szerepet játszik?

A nem megfelelő földgazdálkodásra hívta fel a figyelmet az M1-esen történt tragédia

És egy válasz. A klímaváltozás és az intenzív földhasználat is hozzájárult a porvihar kialakulásához, amely a fő oka volt az M1-es autópályán márciusban történt tömegbalesetnek. A történtek pedig – egyebek között – ráirányítják a figyelmet a megfelelő földgazdálkodás fontosságára. Arra, hogy törődjünk a termőfölddel, gondolkodjunk komposztálásban, ami fokozza a talaj élővilágának aktivitását, és egészségesebb talajt eredményez.



A Humusz Szövetség évek óta kiemelten foglalkozik a környezetvédelemmel, a biodiverzitással és a megfelelő földgazdálkodással. Ezért is csatlakozik a 2023. május 7–13. között megrendezett Nemzetközi Komposzttudatosság Hetéhez!

A világ élelmezésében is kulcs szerepe jut a komposztálásnak

Arról nem is beszélve, hogy az idei év témájával - "Komposztálj az egészségesebb talajért, egészségesebb élelmiszerért!" - arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a komposzt fontos szerepet játszik a világ élelmezésében: azáltal, hogy egészségesebbé teszi a talajt, egészségesebb termények teremnek benne.

A komposztálás az egyik legfontosabb módszer a hulladékkezelésre

A komposztálás olyan, mint egy univerzális ütőkártya. Mindenre jó – pontosabban majdnem mindenre. A komposztálás a hulladékcsökkentés, az újrahasznosítás hatékony formája. A komposztálás az egyik legfontosabb módszer a hulladékkezelésre.



A kerti nyesedék, a zöldség- és gyümölcshéjak, az ételmaradékok, a biológiailag lebomló anyagok, a trágya és a széna komposztálhatók, és ha komposztáljuk, akkor komposztként hasznos termékké alakulnak át. Továbbá a komposzt a zöldfelület-fejlesztési munkálatokban is felhasználható. Amennyiben komposztot használunk a zöldfelületek növeléséhez, az jelentős hatással lehet a víz és a talaj tisztaságára, az éghajlatra és a talajjavításra.



A Humusz Szövetség, a Galgamenti Népfőiskola, valamint a Kertkalandok játék és környezeti nevelés támogatja a Komposzt Kutatási és Oktatási Alapítvány munkáját, elismeri a komposztálással foglalkozó tanácsadók, talajvédelmi szakemberek, háztartások, tájépítészek, gazdálkodók, újrahasznosítók, közterületi dolgozók, komposztálók, kertészek és növénytermesztők erőfeszítéseit. A városi és vidéki települések komposztálási programok megvalósításával zöld munkahelyeket és infrastruktúrát teremhetnek – hívja fel a figyelmet a szövetség.