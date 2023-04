USA

Mélypontra csökkent dohányzók aránya az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban minden idők legalacsonyabb szintjére esett a dohányzók aránya 2022-ben - olvasható az egészségügyi hatóság csütörtökön közzétett jelentésében.



A szövetségi Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC - Centers for Disease Control and Prevention) tavalyi adatokról szóló gyorsösszefoglalója megállapítja, hogy az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 11 százaléka számított dohányosnak 2022-ben. 2021-ben és 2020-ban a hasonló felmérés még a felnőttek 12,5 százalékát sorolta a rendszeresen dohányzók körébe.



A felmérés megjegyzi, hogy 1962-ben még az amerikai felnőttek 42 százaléka dohányzott, arányuk a dohányzást visszaszorító intézkedésekkel párhuzamosan évtizedek óta fokozatosan mérséklődik.



A CDC jelentése arra is felhívja a figyelmet, hogy az elektromos cigarettát használók aránya 2022-ben 6 százalékra növekedett az azt megelőző évben regisztrált 4,5-ről.



A tizenévesekről szóló hasonló felmérés szerint az amerikai középiskolások 2 százaléka mondja magát hagyományos értelemben vett dohányosnak, miközben 4 százalékuk rendszeresen használ elektromos cigarettát.