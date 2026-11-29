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Órákon át csak mobilozott Németh Balázs az Országgyűlés jegyzőjeként - a fizetésén vitázott a nép
Indulatos hozzászólások sorát váltotta ki Lukács Gábor, a Tisza politikusának Facebook-bejegyzése, amelyben Németh Balázs parlamenti munkavégzését kifogásolta.2026.11.29 12:07ma.hu
„Mennyi fizetést érdemelne az a képviselő, aki az Országgyűlés jegyzőjeként már 3 órája csak videókat néz a karzaton, AirPods-szal a fülében” – tette fel a kérdést közösségi oldalán Lukács Gábor, aki bejegyzéséhez egy Németh Balázsról készült fényképet is mellékelt.
A hozzászólók közül sokan a képviselői tiszteletdíj megvonását, pénzbüntetés kiszabását, sőt a politikus parlamentből való eltávolítását szorgalmazták.
Többen párhuzamot vontak az országgyűlési képviselők és a hétköznapi munkavállalók kötelezettségei között, mondván, hogy egy átlagos munkahelyen aligha maradna következmények nélkül, ha valaki órákon keresztül a feladatai helyett videókat nézne.
„Annyit amennyit egy munkavállaló kapna, ha ezt csinálja a munkahelyén” – válaszolta az egyik hozzászóló Lukács kérdésére.
Mások az Országgyűlés vezetésének felelősségét firtatták, és azt kérdezték, milyen szabályok vonatkoznak a képviselők ülés közbeni telefonhasználatára, illetve milyen kötelezettségei vannak egy parlamenti jegyzőnek. Akadtak olyanok is, akik a mobiltelefonok és laptopok ülésteremből való kitiltását, valamint az országgyűlési képviselők visszahívhatóságának jogszabályi megteremtését sürgették.
A vita azonban helyenként messze túlmutatott a parlamenti munkavégzés számonkérésén. A bejegyzés alatt trágár, személyeskedő hozzászólások is megjelentek, egyes kommentelők pedig egyenesen szabadságvesztést emlegettek.
Nem mindenki osztotta ugyanakkor Lukács Gábor álláspontját. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy más pártok képviselői is rendszeresen használják elektronikus eszközeiket az ülések alatt, amelyek akár a munkavégzést is szolgálhatják. Volt, aki magának a fényképet készítő politikusnak a munkavégzését kérdőjelezte meg.
„Azt honnan tudod, hogy mit néz?” – tette fel az ügy megítélése szempontjából korántsem mellékes kérdést az egyik hozzászóló.
A fénykép önmagában ugyanis nem bizonyítja sem azt, hogy Németh Balázs milyen tartalmakat nézett, sem azt, hogy valóban három órán keresztül ezzel foglalkozott, illetve hogy közben elmulasztotta volna jegyzői kötelezettségeinek teljesítését.
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