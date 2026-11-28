Gyász

Lássuk évekre visszamenőleg azokat a vasúti baleseteket, amiről alig esett szó

Korábbi halálos vasúti baleseteket, műszaki meghibásodásokat és leállított fejlesztéseket sorolt fel Fekete-Győr András, miután a Fidesz a mezőkövesdi tragédia miatt Vitézy Dávid lemondását követelte. 2026.11.28 16:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Éles hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált Fekete-Győr András a Fidesz közleményére, amelyben a párt a vasúti ajtóhibákkal kapcsolatos korábbi jelzések figyelmen kívül hagyására hivatkozva követelte Vitézy Dávid távozását.



„Nem gondoltam volna, hogy ennyi év után még meg tudnak lepni. De hogy egyetlen napot se legyenek képesek megadni Viviánának és családjának, mielőtt újra nekilátnak a politikai gyűlöletkeltésnek...” – fogalmazott a politikus.



Fekete-Győr több, a korábbi kormányzati ciklusok idején történt vasúti balesetet is felidézett. Ezek közül különösen figyelemre méltó a 2018 októberében Ózdon történt tragédia, amelynek körülményei kísértetiesen hasonlítanak a mezőkövesdi balesethez. Egy leszálló utas hátizsákját becsípte a vonat ajtaja, az elinduló szerelvény pedig magával vonszolta az utast, aki belehalt sérüléseibe.



A politikus emlékeztetett a 2017-es balatonszárszói és a 2018-as kaposújlaki halálos balesetre is, amelyek vizsgálata során szerinte az elavult vasúti kocsik ajtózáró rendszerének biztonsági hiányosságaira is fény derült.



Bejegyzésében felidézte, hogy 2024 augusztusában a Bakony InterCity műszaki meghibásodás miatt óránként több mint száz kilométeres sebességgel közlekedett nyitott ajtóval, egy hónappal később pedig Ópályi és Mátészalka között leszerelt ajtóval szállított utasokat egy vonat.



Fekete-Győr számos további vasútbiztonsági incidenst, kisiklást, vonattüzet és ütközést sorolt fel, amelyek kapcsán az elmaradt karbantartásokra, a korábban jelzett műszaki hibákra, az alkatrészhiányra és a biztonsági beruházások elmaradására hívta fel a figyelmet.



Mint írta, a felsorolt esetek idején Seszták Miklós, Palkovics László, majd 2022 végétől Lázár János felelt a vasútért, ám nem emlékszik olyan esetre, amikor a Fidesz saját miniszterének lemondását követelte volna.



„Hol volt akkor a nagy erkölcsi felháborodás?” – tette fel a kérdést.



A politikus a korábbi vasútfejlesztési döntéseket is kifogásolta. Felidézte, hogy 2022 decemberében visszavonták 39+10 új InterCity-szerelvény beszerzését, 2023 májusában pedig leállították a 115 új Siemens-mozdony beszerzésére előkészített eljárást. Emellett több vasútvonal, köztük a Hatvan–Füzesabony és a Debrecen–Nyíregyháza szakasz korszerűsítését is felfüggesztették.



Fekete-Győr szerint a magyar vasút jelenlegi állapotáért viselt politikai felelősség kérdését nem lehet a kormányváltástól számítani.



A mezőkövesdi tragédia pontos körülményeinek, valamint az esetleges műszaki és személyi felelősségnek a megállapítása ugyanakkor a folyamatban lévő vizsgálat feladata.

A felsorolt esetek idején előbb Seszták Miklós, majd Palkovics László, 2022 végétől pedig Lázár János felelt a magyar vasútért

- 2018 októberében Ózdon kísértetiesen hasonló tragédia történt, mint most Mezőkövesden. Egy leszálló utas hátizsákját becsípte a vonat ajtaja, az elinduló szerelvény magával vonszolta, az utas belehalt a sérüléseibe.

- 2017 decemberében Balatonszárszón, 2018 áprilisában Kaposújlakon is meghalt egy-egy utas, amikor elinduló vonatról próbáltak leszállni. A vizsgálat feltárta az elavult vasúti kocsik ajtózáró rendszerének biztonsági hiányosságait.

- 2024 augusztusában a Bakony InterCity műszaki hiba miatt óránként több mint száz kilométeres sebességgel száguldott nyitott ajtóval. Egy hónappal később Ópályi és Mátészalka között már leszerelt ajtóval szállított utasokat egy vonat.

- 2017-ben Balatonkenesén egy 250, 2019-ben Balatonalmádiban egy 300 utast szállító vonat mozdonya borult lángba. Csak a szerencsén múlt, hogy mindkét alkalommal sikerült időben leszállítani az utasokat.

- 2021 októberében Szegeden kisiklott és szétszakadt egy 28 utast szállító vonat. Az 1959-ben beépített váltót egy 650 millió forintos felújítás során sem cserélték ki, pedig a hibáit a baleset előtt már kétszer is jelezték.

- 2023 júliusában Hodászon felrobbant egy motorvonat hűtővíztartálya. Hat utas, köztük egy gyermek szenvedett égési sérüléseket. A túlmelegedést jelző műszer több mint egy éve hibás volt, de alkatrészhiány miatt nem cserélték ki.

- 2023 novemberében Sápnál egy tehervonat rohant bele egy személyvonatba. Öten megsérültek, a mozdonyvezető életveszélyesen. Gazdasági megfontolásból (!) nem építették ki azt a biztonsági rendszert, amely megakadályozhatta volna az ütközést.

- 2024 nyarán Debrecenben kétszer, Szepezdfürdőnél egyszer gyulladt ki vasúti jármű. Szeptember 10-én egyetlen napon belül két vonattűz is történt, Tiszafürednél és Szőnynél. Hat nappal később Fonyódnál is lángra kapott egy InterCity mozdonya.

- 2025 márciusában nyolc nap alatt három mozdony gyulladt ki: Balatonfüreden, Debrecenben és Celldömölknél. Áprilisban egy égő motorvonatot kellett kiüríteni Mezőtárkánynál, ötven utassal a fedélzetén. Augusztusban Aszófőnél és Dabroncnál is kigyulladt egy-egy InterCity mozdonya.

- 2024 augusztusában egy InterCity mozdonya és öt személykocsija siklott ki a Keleti pályaudvaron. Ötven méteren és egy mozdonyvezető lélekjelenlétén múlt, hogy két személyvonat nem ütközött össze. Lázár ekkor azt mondta, "egy miniszternek nem a csavartörésekkel kell foglalkoznia".

- 2025 szeptemberében Magyarkútnál siklott ki és dőlt az árokba egy húsz utast szállító személyvonat. Két vasutas sérült meg. A vasutasszakszervezet szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy le kellene állítani a közlekedést. Lázár ekkor egyenesen már "lejárató kampányról" és "pánikkeltésről" beszélt.