Gyász
"Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani" - megszólaltak Viviána gyászoló szülei
Megrendítő bejegyzésben mondott köszönetet a mezőkövesdi vonatbalesetben életét vesztett 18 éves Viviána családja mindazoknak, akik a fiatal lány megmentéséért küzdöttek.2026.11.28 10:50ma.hu
A mérhetetlen fájdalom és a felfoghatatlan veszteség közepette a gyászoló szülők külön köszönetet mondtak annak a mozdonyvezetőnek, aki elsőként ért oda a súlyosan sérült lányhoz, megkezdte az ellátását, és a mentők megérkezéséig mellette maradt.
„Soha nem felejtjük el ezt az emberséget, odaadást és segítséget” – írták a Facebookon közzétett bejegyzésükben.
A család háláját fejezte ki az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, valamint a miskolci traumatológiai és intenzív osztály orvosainak és ápolóinak, akik napokon át küzdöttek Viviána életéért, és a legnehezebb órákban a szülőket is támogatták.
Köszönetet mondtak mindazoknak, akik véradásukkal próbáltak segíteni, akik imádkoztak gyermekükért, és azoknak is, akik együttérző üzeneteikkel igyekeztek erőt adni a családnak.
„Köszönjük, hogy egy egész ország egy emberként állt és áll mellettünk. Köszönjük a rengeteg üzenetet, a biztató szavakat, az együttérzést, a szeretetet és a felénk áradó támogatást. Érezzük, hogy velünk vagytok mérhetetlen gyászunkban és fájdalmunkban.”
Mint arról korábban beszámoltunk, Viviána november 24-én szenvedett súlyos vonatbalesetet Mezőkövesden. A fiatal lány életéért napokon át küzdöttek az orvosok, november 27-én azonban szervezete feladta a küzdelmet.
„Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani, de az érte érzett szeretet, a belé vetett remény és mindaz az emberség, amit ezekben a napokban kaptunk, örökre velünk marad” – fogalmaztak a gyászoló szülők.
Viviána búcsúztatásának időpontjáról a család később ad tájékoztatást.
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