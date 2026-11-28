Gyász

"Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani" - megszólaltak Viviána gyászoló szülei

Megrendítő bejegyzésben mondott köszönetet a mezőkövesdi vonatbalesetben életét vesztett 18 éves Viviána családja mindazoknak, akik a fiatal lány megmentéséért küzdöttek. 2026.11.28 10:50 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mérhetetlen fájdalom és a felfoghatatlan veszteség közepette a gyászoló szülők külön köszönetet mondtak annak a mozdonyvezetőnek, aki elsőként ért oda a súlyosan sérült lányhoz, megkezdte az ellátását, és a mentők megérkezéséig mellette maradt.



„Soha nem felejtjük el ezt az emberséget, odaadást és segítséget” – írták a Facebookon közzétett bejegyzésükben.



A család háláját fejezte ki az Országos Mentőszolgálat munkatársainak, valamint a miskolci traumatológiai és intenzív osztály orvosainak és ápolóinak, akik napokon át küzdöttek Viviána életéért, és a legnehezebb órákban a szülőket is támogatták.



Köszönetet mondtak mindazoknak, akik véradásukkal próbáltak segíteni, akik imádkoztak gyermekükért, és azoknak is, akik együttérző üzeneteikkel igyekeztek erőt adni a családnak.



„Köszönjük, hogy egy egész ország egy emberként állt és áll mellettünk. Köszönjük a rengeteg üzenetet, a biztató szavakat, az együttérzést, a szeretetet és a felénk áradó támogatást. Érezzük, hogy velünk vagytok mérhetetlen gyászunkban és fájdalmunkban.”



Mint arról korábban beszámoltunk, Viviána november 24-én szenvedett súlyos vonatbalesetet Mezőkövesden. A fiatal lány életéért napokon át küzdöttek az orvosok, november 27-én azonban szervezete feladta a küzdelmet.



„Egyetlen drága gyermekünket nem tudtuk megtartani, de az érte érzett szeretet, a belé vetett remény és mindaz az emberség, amit ezekben a napokban kaptunk, örökre velünk marad” – fogalmaztak a gyászoló szülők.



Viviána búcsúztatásának időpontjáról a család később ad tájékoztatást.