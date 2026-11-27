Erőszak
Induló vonatból nem ugrunk le! - halálos fenyegetést is kapott a Viviánáról szóló Facebook-bejegyzése miatt
Miközben az ország a mezőkövesdi vonatbalesetben elhunyt fiatal lányt gyászolja, a közösségi médiában az áldozathibáztatás miatt érzett felháborodás helyenként egészen szélsőséges indulatokba torkollott.2026.11.27 17:14ma.hu
„Induló vonatból nem ugrunk le!” – mindössze ennyit írt egy férfi a Facebookon a mezőkövesdi vasúti tragédiával összefüggésben. A bejegyzés alatt rövidesen elszabadultak az indulatok.
A hozzászólók közül sokan a bejegyzés időzítését és érzéketlenségét kifogásolták, mások arra hívták fel a figyelmet, hogy az eddig nyilvánosságra került információk alapján Viviána nem leugrott a vonatról, hanem leszállás közben került életveszélyes helyzetbe. Többen a gyászoló család iránti tiszteletből kérték a bejegyzés eltávolítását.
A felháborodás azonban messze túlmutatott az eredeti közlés kritikáján. A személyeskedő, trágár megjegyzések mellett fizikai bántalmazással és halállal fenyegető hozzászólások is megjelentek.
„Valaki rájön hol laksz, utána nem fogsz sokáig élni és posztolgatni” – írta az egyik kommentelő. Mások a férfi lakcímét követelték, bántalmazását helyezték kilátásba, illetve azt kívánták, hogy ő is hasonló körülmények között veszítse életét, mint a tragikus baleset áldozata.
Akadt azonban olyan hozzászóló is, aki éppen erre az ellentmondásra hívta fel a figyelmet. Azt kifogásolta, hogy egy tapintatlan bejegyzés sem jogosíthat fel senkit arra, hogy gyilkossággal fenyegessen egy másik embert.
Egy gyermekét elveszítő édesanya saját fájdalmáról írt, és arra kérte a bejegyzés szerzőjét, hogy gondoljon a gyászoló szülőkre, és ne vitassa mások tragédiáját.
Különösen visszás, hogy miközben számos hozzászóló az emberség és az együttérzés hiányát rótta fel a bejegyzés szerzőjének, ugyanezen értékek védelmében mások már egy ember halálát kívánták.
A mezőkövesdi tragédia után néhány nap alatt emberek ezrei jelentkeztek véradásra, hogy segítsenek megmenteni egy számukra ismeretlen fiatal életét. Ugyanennek a tragédiának a kapcsán a közösségi médiában most olyan hozzászólások is születtek, amelyek egy másik ember életének kioltását helyezik kilátásba.
A baleset körülményeinek tisztázása továbbra is a hatóságok feladata. Egy tapintatlan bejegyzés bírálata és szerzőjének megfenyegetése között pedig olyan határ húzódik, amelyet az érthető felháborodás sem tesz semmissé.
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