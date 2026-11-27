Gyász

Hiába fogott össze érte az ország - meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült Viviána

Az orvosok minden erőfeszítése ellenére pénteken elhunyt az a 18 éves lány, aki kedden szenvedett életveszélyes sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson. 2026.11.27 16:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tragikus hírt péntek délután közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház.



„A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt” – olvasható az intézmény közleményében.



A kórház köszönetet mondott mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a fiatal életének megmentéséért folytatott küzdelemhez.



Viviána november 24-én este a Hernád InterCity utolsó kocsijának hátsó ajtaján próbált leszállni Mezőkövesden. A három térfigyelő kamera felvételei alapján készült MÁV-jelentés szerint az ajtó akkor nyílt ki előtte, amikor a szerelvény már mozgásban volt. A visszazáródó ajtó beszorította a hátizsákját, a vonat pedig magával vonszolta a fiatal nőt. Mire sikerült megállítani a szerelvényt, annak sebessége már elérte az óránkénti száz kilométert.



A lány többszörös csonttöréseket és súlyos koponyasérülést szenvedett, mindkét lábát amputálni kellett. Szerdán újabb életmentő műtétet hajtottak végre rajta.



A család véradásra buzdító felhívására megmozdult az ország: egyetlen nap alatt 2200-an jelentkeztek véradásra, és rövid időn belül sikerült biztosítani a gyógykezeléshez szükséges vérkészítményeket.



Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán fejezte ki részvétét a családnak, és méltatta az egészségügyi dolgozók életmentésért folytatott küzdelmét.



Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén megrendülten számolt be Viviána haláláról. Mint írta, telefonon beszélt a lány édesapjával, akinek a saját és a MÁV-csoport nevében is kifejezte részvétét.



„Megrendítő volt látni, ahogy egy egész ország összefogott érte: emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és rekordgyorsasággal összegyűlt a gyógykezeléséhez szükséges vér. Mindannyian hittünk abban, hogy sikerül megmenteni az életét” – fogalmazott a miniszter.



Vitézy arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne a politikai vitát folytassák, mert most az együttérzésnek, az emberi méltóságnak és a csendes részvétnek van helye.



A tragédia körülményeit a rendőrség és a vasútbiztonságért felelős hatóságok vizsgálják. Az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás, a felelősség kérdésében egyelőre nem született végleges megállapítás.