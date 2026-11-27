Gyász
Hiába fogott össze érte az ország - meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült Viviána
Az orvosok minden erőfeszítése ellenére pénteken elhunyt az a 18 éves lány, aki kedden szenvedett életveszélyes sérüléseket a mezőkövesdi vasútállomáson.2026.11.27 16:31ma.hu
A tragikus hírt péntek délután közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház.
„A 2026. november 24-ei mezőkövesdi vonatbaleset sérültje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, a gyógyulásért tett valamennyi erőfeszítés, a gondos ellátás és a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek teljes körű alkalmazása ellenére a mai napon elhunyt” – olvasható az intézmény közleményében.
A kórház köszönetet mondott mindazoknak, akik véradásukkal és önzetlen segítségükkel hozzájárultak a fiatal életének megmentéséért folytatott küzdelemhez.
Viviána november 24-én este a Hernád InterCity utolsó kocsijának hátsó ajtaján próbált leszállni Mezőkövesden. A három térfigyelő kamera felvételei alapján készült MÁV-jelentés szerint az ajtó akkor nyílt ki előtte, amikor a szerelvény már mozgásban volt. A visszazáródó ajtó beszorította a hátizsákját, a vonat pedig magával vonszolta a fiatal nőt. Mire sikerült megállítani a szerelvényt, annak sebessége már elérte az óránkénti száz kilométert.
A lány többszörös csonttöréseket és súlyos koponyasérülést szenvedett, mindkét lábát amputálni kellett. Szerdán újabb életmentő műtétet hajtottak végre rajta.
A család véradásra buzdító felhívására megmozdult az ország: egyetlen nap alatt 2200-an jelentkeztek véradásra, és rövid időn belül sikerült biztosítani a gyógykezeléshez szükséges vérkészítményeket.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán fejezte ki részvétét a családnak, és méltatta az egészségügyi dolgozók életmentésért folytatott küzdelmét.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szintén megrendülten számolt be Viviána haláláról. Mint írta, telefonon beszélt a lány édesapjával, akinek a saját és a MÁV-csoport nevében is kifejezte részvétét.
„Megrendítő volt látni, ahogy egy egész ország összefogott érte: emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és rekordgyorsasággal összegyűlt a gyógykezeléséhez szükséges vér. Mindannyian hittünk abban, hogy sikerül megmenteni az életét” – fogalmazott a miniszter.
Vitézy arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne a politikai vitát folytassák, mert most az együttérzésnek, az emberi méltóságnak és a csendes részvétnek van helye.
A tragédia körülményeit a rendőrség és a vasútbiztonságért felelős hatóságok vizsgálják. Az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás, a felelősség kérdésében egyelőre nem született végleges megállapítás.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 16:31 Hiába fogott össze érte az ország - meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült Viviána
- 10:36 Saját Truman Show-t kaphatunk a Google-től
- 9:07 Közel harminc macskát kellene megmenteni a fagyhaláltól Budapesten
- 8:01 Előteremthető - kilencmilliárdos vagyonzár mellett is lenne pénz Seszták óvadékára
- 7:05 Az utcáról is belátni egy újpesti edzőterem öltözőjébe
- 6:53 Kamerák rögzítették a mezőkövesdi vonatbalesetet - így történhetett a tragédia
- 20:09 Szabó Tímea nekiment Lázár Jánosnak a mezőkövesdi vonatbaleset miatt
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06