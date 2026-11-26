Tragédia

Még mindig várja a rendőrség a szemtanúkat a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset ügyében

A rendőrség azok jelentkezését várja, akik látták, hogyan szenvedett életveszélyes sérüléseket egy fiatal lány a mezőkövesdi vasútállomáson, miközben megpróbált leszállni az InterCityről. 2026.11.26 18:56 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szemtanúk jelentkezését várja a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a november 24-én, 20 óra körül történt súlyos vasúti baleset körülményeinek tisztázásához.



A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a fiatal lány a Hernád InterCity utolsó kocsijának hátsó ajtaján akart leszállni a mezőkövesdi állomáson, amikor eddig tisztázatlan körülmények között súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.



A rendőrség feltételezése szerint a balesetet többen is láthatták az állomáson tartózkodók közül. A szemtanúk olyan információkkal rendelkezhetnek, amelyek fontosak lehetnek a történtek rekonstruálásához és a baleset okainak feltárásához.



A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, jelentkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjának 06-46/514-506-os telefonszámán.



Bejelentést lehet tenni továbbá a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon is.