Tragédia
Még mindig várja a rendőrség a szemtanúkat a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset ügyében
A rendőrség azok jelentkezését várja, akik látták, hogyan szenvedett életveszélyes sérüléseket egy fiatal lány a mezőkövesdi vasútállomáson, miközben megpróbált leszállni az InterCityről.2026.11.26 18:56ma.hu
Szemtanúk jelentkezését várja a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a november 24-én, 20 óra körül történt súlyos vasúti baleset körülményeinek tisztázásához.
A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség közösségi oldalán közzétett felhívás szerint a fiatal lány a Hernád InterCity utolsó kocsijának hátsó ajtaján akart leszállni a mezőkövesdi állomáson, amikor eddig tisztázatlan körülmények között súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A rendőrség feltételezése szerint a balesetet többen is láthatták az állomáson tartózkodók közül. A szemtanúk olyan információkkal rendelkezhetnek, amelyek fontosak lehetnek a történtek rekonstruálásához és a baleset okainak feltárásához.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy bármilyen érdemi információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, jelentkezzen a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjának 06-46/514-506-os telefonszámán.
Bejelentést lehet tenni továbbá a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon is.
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