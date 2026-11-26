Tragédia

Palóc André máris Vitézyt vonja kérdőre a vonatbaleset miatt, de az internet népe Lázárt okolja

Vitézy Dávid közlekedési miniszter és Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató soron kívüli parlamenti meghallgatását kezdeményezi Palóc André a mezőkövesdi vonatbaleset miatt, bejelentése azonban saját közösségi oldalán is heves ellenreakciókat váltott ki. 2026.11.26 16:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A célzott véradáshoz szükséges adatok:

Név: Stósz Viviána Lilla

TAJ-szám: 127316970

Kórház: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Miskolc, Traumatológiai Intenzív Osztály

A Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén hallgatná meg Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert, valamint Hegyi Zsoltot, a MÁV vezérigazgatóját Palóc André.



A politikus arra vár választ, hogyan történhetett meg, hogy a mezőkövesdi vasútállomáson egy fiatal egyetemistát több száz méteren keresztül vonszolt magával a vasúti szerelvény. A képviselő a felelősség megállapítását és az utasok biztonságát érintő kérdések tisztázását sürgeti.



Palóc szerint a közlekedési miniszter nem viselkedhet kívülállóként, az utasok ugyanis megfelelő tájékoztatást és felelősségvállalást várnak el.



A bejegyzés alatt azonban számos hozzászóló az előző kormány közlekedéspolitikáját és az elmaradt vasúti fejlesztéseket kezdte számonkérni. Többen azt szorgalmazták, hogy Lázár János korábbi közlekedési minisztert is hallgassa meg a bizottság.



„Fél év alatt nem lehet egy teljesen elavult magyar vasúti járműparkot lecserélni” – írta az egyik hozzászóló, aki szerint a tragédia körülményeinek kivizsgálása és a szükséges biztonsági intézkedések meghozatala elengedhetetlen, a felelősség előzetes megállapítása azonban indokolatlan.



Mások az elmúlt évek vasúti baleseteit sorolták fel, és azt kifogásolták, hogy azok idején nem tapasztaltak hasonló politikai számonkérést.



Több kommentelő azt is szóvá tette, hogy miközben a fiatal nő életéért küzdenek az orvosok, a politikai felelősség kérdése került előtérbe. Volt, aki szerint a képviselőnek inkább az irányított véradásra kellett volna felhívnia követői figyelmét. Akadt ugyanakkor olyan hozzászóló is, aki arra emlékeztetett, hogy a baleset a jelenlegi kormány idején történt.



Vitézy Dávid korábban közölte, hogy a balesetben érintett szerelvény olyan régebbi személykocsit is tartalmazott, amely nem rendelkezik az ajtók zártságát ellenőrző, szükség esetén a vonat elindulását megakadályozó korszerű biztonsági rendszerrel.



A miniszter szerint a 46 éves átlagéletkorú InterCity-flotta megújítása éppen ezért vasútbiztonsági szempontból is elengedhetetlen. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a vizsgálatok lezárása előtt senkit sem lehet felelőssé tenni a történtekért.



Vitézy telefonon beszélt a sérült egyetemista édesapjával is, és bejelentette, hogy a MÁV-csoport ötmillió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a családnak.



A baleset pontos körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei vizsgálják.