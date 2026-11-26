Média

Megalakult a Sajtóalap - jövőre közel négymilliárd forintra pályázhatnak a szerkesztőségek

Első körben 600 millió forintos működési alaptámogatásra pályázhatnak a médiaszolgáltatók, Polyák Gábor pedig átlátható, politikai befolyástól mentes támogatási rendszert ígér. 2026.11.26 10:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megalakult a Sajtóalap, amelynek teljes támogatási kerete 2027-ben megközelíti a négymilliárd forintot – jelentette be közösségi oldalán Polyák Gábor.



Első körben 600 millió forintos működési alaptámogatásra lehet majd pályázni, amely elsősorban a kisebb vidéki szerkesztőségeket érinti.



Polyák szerint a rendelkezésre álló összeg ugyan nem kiemelkedően magas, de már elegendő lehet ahhoz, hogy a médiaszolgáltatók számára megérje időt és energiát fordítani a pályázatok elkészítésére.



A bejelentés szerint a pályázatokat objektív szempontok alapján bírálják majd el, a Sajtóalap támogatáspolitikáját pedig a szakmai szervezetek bevonásával alakítják ki.



A szervezet ügyvezető igazgatóját a Médiatanács nyílt pályázaton választja ki. A Sajtóalap jelenleg hat, korábban a médiapályázatok adminisztrációjával foglalkozó munkatárssal és egy megbízott vezetővel kezdi meg működését.



Polyák Gábor külön hangsúlyozta, hogy a támogatások odaítélése során nem érvényesülhetnek politikai szempontok.



„Minden döntési folyamat átlátható lesz, nem fogunk politikai alapon pénzt osztogatni. Ezt megígérhetem” – fogalmazott.



Az első pályázatok meghirdetésének időpontjáról, a jogosultak pontos köréről és a támogatások részletes feltételeiről a bejelentés egyelőre nem tartalmazott információkat.