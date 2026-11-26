Tragédia

Az életéért küzd a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült Viviána - véradásra kérik az országot

Mindkét lábát elveszítette és továbbra is kritikus állapotban van a 21 éves egyetemista, akinek a családja irányított véradással kér segítséget, a MÁV pedig ötmillió forintos azonnali gyorssegélyt biztosít. 2026.11.26 08:29 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A célzott véradáshoz szükséges adatok:

Név: Stósz Viviána Lilla

TAJ-szám: 127316970

Kórház: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház, Miskolc, Traumatológiai Intenzív Osztály

Egy egész ország fogott össze a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült Stósz Viviána Lilláért, akinek életéért a miskolci kórház traumatológiai intenzív osztályán küzdenek az orvosok.



A 21 éves fiatal Budapestről tartott haza a szüleihez a Hernád–Zemplén InterCityvel, amikor Mezőkövesden leszállás közben megtörtént a tragédia. A család beszámolója szerint a vonat ajtaja becsípte a táskája pántját, az elinduló szerelvény pedig több száz méteren keresztül vonszolta magával.



Édesanyja elmondása szerint Viviána számos csontja eltört, megsérült a koponyája, a csípője és a bordái, mindkét lábát pedig amputálni kellett.

A fiatal nő a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán tanul, tehetségesen rajzol, szeret utazni és új helyeket felfedezni. Szülei egyetlen gyermekeként most az életéért küzd.



Vitézy Dávid közösségi oldalán közölte, hogy telefonon beszélt Viviána édesapjával, akit biztosított arról, hogy a családnak minden lehetséges segítséget megadnak. Felkérésére a MÁV-csoport ötmillió forint azonnali gyorssegélyt biztosít a hozzátartozóknak.



A baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei egyaránt vizsgálják.



Vitézy egy fontos műszaki körülményre is felhívta a figyelmet. A balesetben érintett szerelvényben olyan régebbi személykocsi közlekedett, amely nem rendelkezik a korszerű járműveken alkalmazott, az ajtók zártságát ellenőrző és szükség esetén az indulást megakadályozó biztonsági rendszerrel.



Mint hangsúlyozta, a technológiai védelem hiányában a biztonságos indulás ellenőrzése az emberi figyelmen alapul. A konkrét balesetért azonban a vizsgálatok lezárása előtt senkit sem lehet felelőssé tenni.



Vitézy szerint a történtek arra is rámutatnak, hogy a 46 éves átlagéletkorú magyar InterCity-flotta megújítása nem pusztán kényelmi vagy szolgáltatásminőségi, hanem biztonsági kérdés is.



Viviána édesapja megerősítette, hogy lánya továbbra is kritikus állapotban van, és vérre van szüksége. A család ezért arra kér mindenkit, akinek egészségi állapota és lehetőségei engedik, hogy jelentkezzen irányított véradásra. A MÁV-csoport munkatársait is felkérték, hogy kapcsolódjanak be a segítségnyújtásba.

A véradásra jelentkezők Stósz Viviána Lilla nevére, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kórház miskolci traumatológiai intenzív osztályán kezelt beteg javára adhatnak vért. A szükséges további adatokról Vitézy Dávid nyilvános Facebook-bejegyzésében tájékozódhatnak.



Az édesapa egyúttal köszönetet mondott mindazoknak, akik együttérzésüket fejezték ki. Mint fogalmazott, érzik az emberek támogatását, amely nagyon sok erőt ad a családnak ezekben a rendkívül nehéz órákban.