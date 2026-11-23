Légiközlekedés

Informatikai hiba bénította meg az amerikai légiközlekedést - több ezer járat késett

Több mint kétezer járat késett és több százat töröltek az Egyesült Államokban, miután a Delta Air Lines egyik kulcsfontosságú informatikai rendszere meghibásodott. A fennakadás néhány nappal a hálaadás előtti utazási csúcsidőszak előtt történt. 2026.11.23 12:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos informatikai üzemzavar zavarta meg vasárnap az amerikai légiközlekedést. A Delta Air Lines járatainak jelentős része késve indult, miután meghibásodott a repülőgépek felszállás előtti súly- és súlypontszámítását végző automatizált rendszer.



A FlightAware adatai szerint vasárnap estére 2091 Delta-járat késett, ami a légitársaság napi járatainak 61 százalékát jelentette. További 226 járatot töröltek.



A meghibásodott rendszer a repülőgépek biztonságos felszállásához szükséges adatokat dolgozza fel, beleértve az utasok, a poggyászok és az üzemanyag tömegét, valamint azok eloszlását. A Delta a hiba elhárításáig kézi számításokkal és ellenőrzésekkel igyekezett fenntartani a működést.



A Wall Street Journal birtokába került belső tájékoztatás szerint adatbázisprobléma okozhatta a fennakadást. A poggyászkezelők elveszítették hozzáférésüket az automatikus rakodási utasításokhoz, ezért a csomagokat kézzel kellett megszámolniuk.



A légitársaság később bejelentette, hogy sikerült helyreállítani a rendszert, és kizárta a kibertámadás lehetőségét. A késések azonban ezt követően is folytatódtak.



A Delta becslése szerint a vasárnapi fennakadások mintegy 70 százalékát az informatikai hiba okozta, a többi késésért az időjárás és egyéb körülmények voltak felelősek.



Az eset egy olyan időszakban történt, amikor az Egyesült Államokban több jelentős technológiai üzemzavar is előfordult.



November 13-án a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) kommunikációs hálózatának meghibásodása miatt több mint négy órára leállították az induló járatokat országszerte. Aznap több mint 12 ezer járatot töröltek. A hatóságok szerint egy újonnan telepített hálózati útválasztó okozta a problémát.



Néhány nappal később a United Airlines is informatikai fennakadással szembesült, amely több száz járat késéséhez vezetett. Ugyanebben az időszakban a Microsoft, a JPMorgan Chase és az Apple szolgáltatásainál is jelentkeztek zavarok.



Az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) titkosított belső kommunikációs hálózatában szintén többnapos fennakadásokról érkeztek beszámolók.



A sorozatos meghibásodások miatt felmerült egy összehangolt kibertámadás lehetősége is, ám az amerikai kormányzat szerint erre nincs bizonyíték.



Donald Trump elnök egymástól független eseményeknek nevezte az üzemzavarokat, Marco Rubio külügyminiszter pedig kijelentette, hogy semmilyen bizonyíték nem támasztja alá az összehangolt támadás feltételezését.



A Delta üzemzavara különösen érzékeny időpontban következett be, mivel az Egyesült Államokban a november végi hálaadás körüli napok az év legforgalmasabb légi utazási időszakai közé tartoznak.