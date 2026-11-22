Állatvédelem
3 éve lőtték le a Svájcból érkezett farkast - mi történt az M237-es ügy vádlottjaival?
Az állatvédők azt szeretnék megtudni, született-e már ítélet a Magyarországon eltűnt, fokozottan védett svájci farkas ügyében, amelyben két férfi ellen emeltek vádat.2026.11.22 09:39ma.hu
Több mint három évvel azután, hogy Magyarországon nyoma veszett az Európán át vándorló M237-es farkasnak, az állatvédők továbbra is választ várnak arra, mikor zárulhat le az ügyben indult büntetőeljárás.
Az ÁRMO Állatrendőrséget Magyarországnak nevű Facebook-csoportban idézték fel a különleges történetet, és arra kérte az illetékeseket, adjanak egyértelmű tájékoztatást a per jelenlegi állásáról.
M237 egy Svájcban született, fiatal hím farkas volt, amelynek mozgását GPS-jeladós nyakörv segítségével követték a szakemberek. Az állat négy országon át, közel kétezer kilométert megtéve jutott el Magyarországra 2023 februárjában.
A farkas egy ideig a budapesti agglomerációban is megfordult, lakott területek közelében mozgott, de a beszámolók szerint nem okozott konfliktust. Később az Északi-középhegység felé indult tovább.
2023 áprilisában azonban megszűnt a jeladója által küldött adatok továbbítása. A nyomozás során felmerült, hogy az állatot Hidasnémeti közelében lelőtték, majd megpróbálták eltüntetni a nyomokat. A Hernád folyóból később előkerült a levágott, jeladót tartalmazó nyakörv, a farkas tetemét viszont nem találták meg.
Az ügyben még 2023 áprilisában nyomozás indult, augusztusban pedig két férfit fogtak el. A nyomozás 2024 decemberében zárult le, ezt követően az ügyészség vádat emelt. Az eljárás az Encsi Járásbíróság elé került, ahol 2025-ben megkezdődtek a tárgyalások.
A vádlottak büntetőjogi felelősségéről kizárólag a bíróság dönthet, ezért a farkas lelövését a jogerős ítéletig nem lehet bizonyított tényként kezelni.
Az állatvédők most azt kérdezik, megszületett-e már az elsőfokú döntés, és ha nem, mikorra várható az ítélethirdetés.
„Az ügy nem tűnhet el a nyilvánosság elől úgy, ahogy M237 teste eltűnt” – fogalmaztak.
A 2024 decemberében megjelent ügyészségi beszámolók alapján fontos kiegészítés, hogy a vád szerint a farkast egy kilencéves fiú lőhette le az apja fegyverével. Az ügyészség a két felnőtt ellen természetkárosítás és kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat.
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