Ellátás

Száz fogsorral és milliós adománnyal indul újra a hajléktalanok fogászati ellátása

Adományoknak és önkéntes szakemberek munkájának köszönhetően ismét fogászati ellátáshoz juthatnak a hajléktalan emberek az Oltalom Kórházban, ahol a fogpótlásokért sem kell fizetniük a rászorulóknak. 2026.11.22 07:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Újraindul a hajléktalan emberek fogászati szakellátása a józsefvárosi Dankó utcában működő Oltalom Kórházban. A korszerűsített rendelőt pénteken avatták fel, a működését adományok és önkéntesek segítségével biztosítják.



Iványi Gábor, az Oltalom Karitatív Egyesület elnöke a megnyitón elmondta, hogy a rendelő újraindításához Szabó Bence adománya adta meg a szükséges lendületet.



A volt rendőrszázados, aki időközben ezredesi rangban Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke lett, korábban jelentős társadalmi támogatásban részesült. A számára összegyűjtött közel 280 millió forint tekintélyes részét civil szervezeteknek ajánlotta fel, köztük az Oltalom Karitatív Egyesületnek.



A rendelőben önkéntes fogorvosok, asszisztensek és fogtechnikusok dolgoznak majd. A tervek szerint hetente 15–20 beteget tudnak fogadni, ami különösen fontos lehet azoknak, akik anyagi vagy szociális helyzetük miatt nem jutnak megfelelő fogászati kezeléshez.



Az ellátás egyik legfontosabb eleme, hogy a rászorulóknak a fogpótlásokért sem kell fizetniük. A Magyar Országos Fogtechnikus Ipartestület száz fogsort ajánlott fel a kezdeményezés támogatására.



A pénteki ünnepségen Szabó Bence is részt vett, aki adományával hozzájárult a szolgáltatás újraindításához.



A hajléktalanságban élők számára a fogászati problémák különösen súlyos következményekkel járhatnak. A kezeletlen fogbetegségek tartós fájdalmat, gyulladásokat és táplálkozási nehézségeket okozhatnak, a hiányzó fogak pedig a munkavállalást és a társadalmi beilleszkedést is megnehezíthetik.



A Dankó utcai rendelő újranyitásával olyan egészségügyi szolgáltatás válik ismét elérhetővé, amelyhez a legkiszolgáltatottabb helyzetben élők gyakran csak komoly akadályok árán férnek hozzá.