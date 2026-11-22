Betegség

Semmilyen műtét nem segít - a lábai megmentéséért küzd a magyar rádiós

Mitykó György szerint az állami egészségügyben nem kínáltak számára megfelelő műtéti megoldást súlyos visszérbetegségére, miközben a magánellátás költségeit rokkantsági ellátásából képtelen fedezni. 2026.11.22 16:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrázó bejegyzésben számolt be egészségi állapotáról és az állami egészségügyi ellátásban szerzett tapasztalatairól Mitykó György, aki súlyos vénás keringési problémái miatt a lábai megmentéséért küzd. Állítása szerint egy kórházi érsebész azt közölte vele, hogy semmilyen műtéttől nem várható javulás, miközben ő úgy véli, létezhet olyan korszerű beavatkozás, amely segíthetne rajta.



„Értse már meg, magán semmilyen műtét nem segít” – idézte fel az orvos szavait Facebook-bejegyzésében.



Mitykó elmondása szerint krónikus vénás elégtelenségben és kiújult, súlyos visszértágulatokban szenved. A rendelkezésére álló leletek alapján artériás keringése megfelelő, a problémát a vénás rendszer elégtelen működése okozza. Egy szegedi ultrahangvizsgálat szerinte azt is kimutatta, hogy a kóros visszaáramlás már a térdhajlati mélyvénát is érinti.



A férfi korábbi súlyos szívelégtelensége és idegkárosodása miatt úgy tudja, hogy a hagyományos visszérműtét számára nem megfelelő. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a VenaSeal nevű eljárásra, amely speciális orvosi ragasztóval zárja el az érintett felszínes vénákat, altatás és nagyobb sebészi metszés nélkül.



Állítása szerint öt évvel ezelőtt már végeztek rajta ilyen beavatkozást, és az akkor kezelt vénák azóta sem tágultak ki újra.



Mitykó azt kifogásolja, hogy a kórházi érsebész a kézi Doppler-vizsgálat alapján kizárta a műtéti javulás lehetőségét, miközben – állítása szerint – nem végez korszerű, minimálisan invazív visszérműtéteket. A férfi kérte, hogy a szakvéleményben pontosítsák: az államilag finanszírozott műtétektől nem várható javulás, de erre nem került sor.



A betegsége mellett anyagi helyzete is egyre nehezebb. Bejegyzése szerint havi 67 300 forint rokkantsági ellátásból él, miközben kötszerekre és gyógyszerekre havonta 100–120 ezer forintot kell fordítania. Az általa remélt magánellátás költsége esetében több millió forintot is elérhet.



„Élni, dolgozni és alkotni akarok” – írta Mitykó, aki megosztásokat és anyagi támogatást kér, hogy finanszírozni tudja további kezelését.



A férfi beszámolója alapján nem állapítható meg, hogy a ragasztásos beavatkozás jelenlegi állapotában orvosilag indokolt és biztonságosan elvégezhető lenne-e. Ehhez részletes érsebészeti kivizsgálás szükséges. A bejegyzésben kifogásolt kórházi szakvélemény és az intézmény álláspontja sem ismert.

TÁMOGATÁSI ADATOK ● Név: Mitykó György

● Bank: MBH Bank

● Számlaszám: 10102615-02956900-01000000

● Közlemény: Adomány