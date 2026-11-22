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Elítélték a Hadházy Ákost elgázolni próbáló vagyonőrt - a képviselő súlyosabb büntetést akar

Első fokon egy év, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a hatvanpusztai biztonsági őrt közúti veszélyeztetés miatt, Hadházy Ákos azonban fellebbez, mert szerinte az ítélet nem elég visszatartó erejű. 2026.11.22 12:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Bűnösnek mondta ki pénteken a Bicskei Járásbíróság azt a hatvanpusztai vagyonőrt, aki egy Suzuki személyautóval több alkalommal nekihajtott Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek. Az elsőfokú ítéletről maga a politikus számolt be vasárnap a Facebook-oldalán.



Hadházy közlése szerint a bíróság közúti veszélyeztetés bűntette miatt egy év szabadságvesztést szabott ki, amelynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A vádlottat emellett egy évre eltiltották a B kategóriás járművek vezetésétől, és 360 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezték.



A képviselő beszámolója alapján a bíróság megállapította, hogy a vagyonőr szándékosan hajtott neki többször, mert mindenáron meg akarta állítani, ezzel pedig súlyosan veszélyeztette testi épségét.



Az ügy különlegessége, hogy a vádat nem az ügyészség, hanem Hadházy képviselte sértettként. A politikus szerint erre azért volt szükség, mert a rendőrség és az ügyészség korábban nem állapított meg bűncselekményt a történtek miatt.



Hadházy a rendőrség és az ügyészség eljárását élesen bírálta. Azt állítja, hogy az ügyben eljáró rendőri és ügyészi vezetők hivatali visszaélést követtek el. Ezek a politikus állításai, az érintettek büntetőjogi felelősségét nem állapították meg.



A képviselő ugyanakkor a bíróság eljárását korrektnek nevezte, és úgy fogalmazott, hogy az ítélet némi elégtételt jelent számára.



Ennek ellenére súlyosításért fellebbez. Indoklása szerint a büntetésnek nemcsak az elkövetőt kell visszatartania a hasonló cselekményektől, hanem mások számára is egyértelmű figyelmeztetést kell jelentenie.



Hadházy azt is vitatja, hogy a bíróság nem minősítette a történteket hivatalos személy elleni erőszaknak. A politikus szerint országgyűlési képviselőként tartózkodott a helyszínen, a bíróság azonban ezt önmagában nem találta elegendőnek a minősítéshez.



A tárgyaláson a képviselő beszámolója szerint az is kiderült, hogy a biztonsági őrök vezetője adott utasítást Hadházy megállítására. Azt azonban nem sikerült tisztázni, hogy a vezető kapott-e erre felsőbb utasítást.



A vádlott Hadházy szerint végig tagadta a bűnösségét, és nem tanúsított megbánást.



Az ítélet nem jogerős, a képviselő pedig jelezte, hogy a büntetés súlyosítását kívánja elérni a másodfokú eljárásban.