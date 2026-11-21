Vízvédelem
Történelmi vízpótlás a Tiszánál: először nyitották meg a Cigándi-tározó zsilipjeit
A 2008-ban megépült Cigándi-tározóba most először engednek vizet a Tiszából: a tervek szerint közel kétmillió köbméter víz kerül a területre, amely a táj vízmegtartását és a kiszáradás elleni védekezést szolgálhatja.2026.11.21 16:36ma.hu
Tizennyolc évvel a megépítése után új szerepet kap a Cigándi-tározó. Gajdos László, a Tisza Párt politikusa szombat este jelentette be közösségi oldalán, hogy megnyitották a tározó zsilipjeit, és a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva jelentős mennyiségű vizet vezetnek a területre.
„Ma történelmet írtunk!” – fogalmazott bejegyzésében Gajdos, aki szerint a 2008-ban elkészült létesítményt fennállása óta még soha nem vették igénybe, árvízi védekezésre sem.
A politikus közlése szerint a mostani vízkormányzás során közel kétmillió köbméter vizet kívánnak visszajuttatni a tájba.
A Cigándi-tározó eredetileg a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének részeként épült meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy nagy tiszai árvizek idején a folyóból ideiglenesen vizet lehessen kivezetni, csökkentve ezzel az árhullám magasságát.
A mostani beavatkozás azonban nem hagyományos árvízi védekezés. A bejelentés alapján a szakemberek a folyó magasabb vízállását használják ki arra, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet egy részét a tározó területére irányítsák.
A vízvisszatartásnak különösen nagy jelentősége lehet az Alföldön, ahol a csapadékhiány, az aszályos időszakok és a talajvízszint csökkenése egyre komolyabb kihívást jelentenek a mezőgazdaság és a természetes élőhelyek számára.
A tájba vezetett víz megfelelő körülmények között hozzájárulhat a talaj nedvességtartalmának növeléséhez, a vizes élőhelyek fenntartásához és a helyi vízháztartás javításához.
Gajdos László a döntést szemléletváltásként értékelte. A bejelentés alapján a korábban elsősorban árvízvédelmi célra kialakított létesítményt most a vízmegtartás szolgálatába is állítják.
A közel kétmillió köbméter a tervezett vízmennyiség, így a ténylegesen bevezetett víz mennyisége és a művelet hosszabb távú hatásai egyelőre nem ismertek.
A mostani vízpótlás mindenesetre fontos gyakorlati tapasztalatokat adhat arról, miként lehet a Tisza időszakosan rendelkezésre álló víztöbbletét a környező táj javára hasznosítani.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 5:49 Megnyitották az FBI-akták helyett az erdészeti iratokat: újra előkerült a Big foot rejtélye
- 22:45 Kutyát gázolt a 4-es metró - a vezető nélküli szerelvények biztonságát bírálják
- 20:40 A Prodigy legendás énekeséről neveztek el egy 100 millió éves csigát magyar kutatók
- 18:37 Apró kamera, komoly bírság: új típusú traffipaxra figyelmeztetik az autósokat
- 16:36 Történelmi vízpótlás a Tiszánál: először nyitották meg a Cigándi-tározó zsilipjeit
- 15:11 Eltűnt, majd visszatért a víz a Kis-Balatonon - látványos változást hoztak az esőzések
- 12:35 Kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklósnál - a házát és az autószalonját is érinti
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06