Vízvédelem

Történelmi vízpótlás a Tiszánál: először nyitották meg a Cigándi-tározó zsilipjeit

A 2008-ban megépült Cigándi-tározóba most először engednek vizet a Tiszából: a tervek szerint közel kétmillió köbméter víz kerül a területre, amely a táj vízmegtartását és a kiszáradás elleni védekezést szolgálhatja. 2026.11.21 16:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tizennyolc évvel a megépítése után új szerepet kap a Cigándi-tározó. Gajdos László, a Tisza Párt politikusa szombat este jelentette be közösségi oldalán, hogy megnyitották a tározó zsilipjeit, és a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva jelentős mennyiségű vizet vezetnek a területre.



„Ma történelmet írtunk!” – fogalmazott bejegyzésében Gajdos, aki szerint a 2008-ban elkészült létesítményt fennállása óta még soha nem vették igénybe, árvízi védekezésre sem.



A politikus közlése szerint a mostani vízkormányzás során közel kétmillió köbméter vizet kívánnak visszajuttatni a tájba.



A Cigándi-tározó eredetileg a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének részeként épült meg, elsődlegesen azzal a céllal, hogy nagy tiszai árvizek idején a folyóból ideiglenesen vizet lehessen kivezetni, csökkentve ezzel az árhullám magasságát.



A mostani beavatkozás azonban nem hagyományos árvízi védekezés. A bejelentés alapján a szakemberek a folyó magasabb vízállását használják ki arra, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet egy részét a tározó területére irányítsák.



A vízvisszatartásnak különösen nagy jelentősége lehet az Alföldön, ahol a csapadékhiány, az aszályos időszakok és a talajvízszint csökkenése egyre komolyabb kihívást jelentenek a mezőgazdaság és a természetes élőhelyek számára.



A tájba vezetett víz megfelelő körülmények között hozzájárulhat a talaj nedvességtartalmának növeléséhez, a vizes élőhelyek fenntartásához és a helyi vízháztartás javításához.



Gajdos László a döntést szemléletváltásként értékelte. A bejelentés alapján a korábban elsősorban árvízvédelmi célra kialakított létesítményt most a vízmegtartás szolgálatába is állítják.



A közel kétmillió köbméter a tervezett vízmennyiség, így a ténylegesen bevezetett víz mennyisége és a művelet hosszabb távú hatásai egyelőre nem ismertek.



A mostani vízpótlás mindenesetre fontos gyakorlati tapasztalatokat adhat arról, miként lehet a Tisza időszakosan rendelkezésre álló víztöbbletét a környező táj javára hasznosítani.