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Eltűnt, majd visszatért a víz a Kis-Balatonon - látványos változást hoztak az esőzések

Alig néhány hét alatt jelentősen megváltozott a Kis-Balaton egyik területének képe: az októberben még szárazabb mederrészeket a novemberi esőzések után ismét víz borította, miközben a szakemberek a frissen fejlődő növényzet védelmére is ügyelnek. 2026.11.21 15:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Látványos átalakuláson ment keresztül a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteméhez tartozó Fenéki-tó. Gajdos László, a Tisza Párt politikusa két fényképet osztott meg közösségi oldalán, amelyek ugyanazt a területet mutatják néhány hét különbséggel.



Az első felvétel októberben, a szárazabb időszakban készült, amikor a tómeder egyes részei víz nélkül maradtak. A november 18-i képen viszont már a kiadós esőzések hatása látható: a víz visszatért a korábban száraz területekre.



A változás nemcsak látványos, hanem ökológiai szempontból is jelentős. Az időszakosan szárazra kerülő mederben ugyanis kedvező feltételek alakulhatnak ki a nád, a sás és a gyékény magjainak csírázásához. A fejlődő növényzet azonban érzékeny lehet arra, milyen gyorsan és milyen mértékben emelkedik meg ismét a vízszint.



Gajdos beszámolója szerint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei ezért körültekintő vízkormányzással szabályozzák a terület vízellátását. A cél, hogy a visszatérő víz ne károsítsa a fiatal növényeket, hanem segítse további fejlődésüket.



A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer a Balaton vízminőségének megőrzésében is fontos szerepet játszik. A vizes élőhelyeken keresztülhaladó vízből a növényzet, az üledék és a természetes biológiai folyamatok révén különböző tápanyagok és lebegő anyagok távolíthatók el, mielőtt a víz a Balatonba jutna.



A rendszer működéséhez ezért nemcsak a megfelelő vízmennyiség, hanem a vízszint tudatos szabályozása és a természetes élőhelyek fenntartása is szükséges.



A Fenéki-tónál készült két felvétel jól érzékelteti, milyen gyorsan változhat egy vizes élőhely állapota a csapadékviszonyok hatására. A vízügyi szakemberek feladata, hogy ezeket a változásokat úgy kezeljék, hogy közben a Kis-Balaton élővilága és a Balaton vízvédelme is megfelelő figyelmet kapjon.