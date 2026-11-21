Időjárás
Eltűnt, majd visszatért a víz a Kis-Balatonon - látványos változást hoztak az esőzések
Alig néhány hét alatt jelentősen megváltozott a Kis-Balaton egyik területének képe: az októberben még szárazabb mederrészeket a novemberi esőzések után ismét víz borította, miközben a szakemberek a frissen fejlődő növényzet védelmére is ügyelnek.2026.11.21 15:11ma.hu
Látványos átalakuláson ment keresztül a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteméhez tartozó Fenéki-tó. Gajdos László, a Tisza Párt politikusa két fényképet osztott meg közösségi oldalán, amelyek ugyanazt a területet mutatják néhány hét különbséggel.
Az első felvétel októberben, a szárazabb időszakban készült, amikor a tómeder egyes részei víz nélkül maradtak. A november 18-i képen viszont már a kiadós esőzések hatása látható: a víz visszatért a korábban száraz területekre.
A változás nemcsak látványos, hanem ökológiai szempontból is jelentős. Az időszakosan szárazra kerülő mederben ugyanis kedvező feltételek alakulhatnak ki a nád, a sás és a gyékény magjainak csírázásához. A fejlődő növényzet azonban érzékeny lehet arra, milyen gyorsan és milyen mértékben emelkedik meg ismét a vízszint.
Gajdos beszámolója szerint a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei ezért körültekintő vízkormányzással szabályozzák a terület vízellátását. A cél, hogy a visszatérő víz ne károsítsa a fiatal növényeket, hanem segítse további fejlődésüket.
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer a Balaton vízminőségének megőrzésében is fontos szerepet játszik. A vizes élőhelyeken keresztülhaladó vízből a növényzet, az üledék és a természetes biológiai folyamatok révén különböző tápanyagok és lebegő anyagok távolíthatók el, mielőtt a víz a Balatonba jutna.
A rendszer működéséhez ezért nemcsak a megfelelő vízmennyiség, hanem a vízszint tudatos szabályozása és a természetes élőhelyek fenntartása is szükséges.
A Fenéki-tónál készült két felvétel jól érzékelteti, milyen gyorsan változhat egy vizes élőhely állapota a csapadékviszonyok hatására. A vízügyi szakemberek feladata, hogy ezeket a változásokat úgy kezeljék, hogy közben a Kis-Balaton élővilága és a Balaton vízvédelme is megfelelő figyelmet kapjon.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 15:11 Eltűnt, majd visszatért a víz a Kis-Balatonon - látványos változást hoztak az esőzések
- 12:35 Kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklósnál - a házát és az autószalonját is érinti
- 10:23 Most a vonatkésés miatt háborog a KDNP politikusa - kellett volna tájékozódnia inkább
- 8:19 Két év után fordulat: kedvezőbb bizonyítványt kapott Magyarország a Moody'stól
- 6:01 Dánia nagyban ünnepelte legidősebb állampolgárát, de kiderütl, náci pártvezető volt
- 22:33 Az idősek vállalták volna a sugárveszélyt, hogy megmentsék a fiatalokat Fukusimában
- 20:59 Jégkorszaki állat maradványaira bukkanhattak a Sas-hegyen
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06