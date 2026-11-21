Közlekedés
Most a vonatkésés miatt háborog a KDNP politikusa - kellett volna tájékozódnia inkább
Juhász Hajnalka, a KDNP politikusa a Tisza-kormányt hibáztatta egy füzesabonyi vasúti késés miatt, miközben a MÁV problémái már az Orbán-kormány idején is rendszeresek voltak. A hivatalos statisztikák ugyanakkor azt mutatják, hogy a vonatok pontossága 2026-ban egyelőre nem javult.2026.11.21 10:23ma.hu
„Nem sütikézni kell a vonaton a Tisza-kormánynak, hanem megoldani a késéseket, ha már »kőprofik«!” – írta szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében Juhász Hajnalka.
A KDNP politikusa a füzesabonyi vasútállomásról jelentkezett be, ahol állítása szerint legalább egy órát kellett várakoznia a hidegben. Bejegyzését az „Ígéretek és a Tisza…” megjegyzéssel zárta.
A füzesabonyi késés konkrét okát Juhász Hajnalka nem részletezte. A MÁV tájékoztatása szerint november 9. és 25. között ugyanakkor karbantartási munkák miatt módosított menetrend van érvényben a térség egyes vasútvonalain.
A politikus felháborodása érthető lehet, hiszen egyórás várakozás komoly kellemetlenséget jelent az utasoknak. A vasúti késések azonban korántsem a Tisza-kormány hivatalba lépésével jelentek meg Magyarországon.
Az Orbán-kormány éveiben a MÁV működése brutálisan rossz volt a késések, a pályahibák, az elöregedett járműállomány és a közlekedési fennakadások miatt. A problémák különösen a nyári időszakokban váltak látványossá, amikor egyes vasútvonalakon jelentős késések alakultak ki.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 15:11 Eltűnt, majd visszatért a víz a Kis-Balatonon - látványos változást hoztak az esőzések
- 12:35 Kilencmilliárdos vagyonzár Seszták Miklósnál - a házát és az autószalonját is érinti
- 10:23 Most a vonatkésés miatt háborog a KDNP politikusa - kellett volna tájékozódnia inkább
- 8:19 Két év után fordulat: kedvezőbb bizonyítványt kapott Magyarország a Moody'stól
- 6:01 Dánia nagyban ünnepelte legidősebb állampolgárát, de kiderütl, náci pártvezető volt
- 22:33 Az idősek vállalták volna a sugárveszélyt, hogy megmentsék a fiatalokat Fukusimában
- 20:59 Jégkorszaki állat maradványaira bukkanhattak a Sas-hegyen
top cikkek:
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06