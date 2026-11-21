Közlekedés

Most a vonatkésés miatt háborog a KDNP politikusa - kellett volna tájékozódnia inkább

Juhász Hajnalka, a KDNP politikusa a Tisza-kormányt hibáztatta egy füzesabonyi vasúti késés miatt, miközben a MÁV problémái már az Orbán-kormány idején is rendszeresek voltak. A hivatalos statisztikák ugyanakkor azt mutatják, hogy a vonatok pontossága 2026-ban egyelőre nem javult. 2026.11.21 10:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

„Nem sütikézni kell a vonaton a Tisza-kormánynak, hanem megoldani a késéseket, ha már »kőprofik«!” – írta szombat délelőtti Facebook-bejegyzésében Juhász Hajnalka.



A KDNP politikusa a füzesabonyi vasútállomásról jelentkezett be, ahol állítása szerint legalább egy órát kellett várakoznia a hidegben. Bejegyzését az „Ígéretek és a Tisza…” megjegyzéssel zárta.



A füzesabonyi késés konkrét okát Juhász Hajnalka nem részletezte. A MÁV tájékoztatása szerint november 9. és 25. között ugyanakkor karbantartási munkák miatt módosított menetrend van érvényben a térség egyes vasútvonalain.



A politikus felháborodása érthető lehet, hiszen egyórás várakozás komoly kellemetlenséget jelent az utasoknak. A vasúti késések azonban korántsem a Tisza-kormány hivatalba lépésével jelentek meg Magyarországon.



Az Orbán-kormány éveiben a MÁV működése brutálisan rossz volt a késések, a pályahibák, az elöregedett járműállomány és a közlekedési fennakadások miatt. A problémák különösen a nyári időszakokban váltak látványossá, amikor egyes vasútvonalakon jelentős késések alakultak ki.