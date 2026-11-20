Rendszerváltás

Egy járdafelirat miatt még a telefonját is lefoglalták - most változhat a helyzet

Évekig rendőrségi intézkedésekkel és büntetőeljárásokkal kellett számolniuk a Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistáinak az aszfaltra festett politikai üzenetek miatt. A párt most három történeten keresztül mutatta be, milyen következményekkel járhatott egy-egy vízzel lemosható felirat, és miért tartja fontosnak a véleménynyilvánítás szabadságának megerősítését. 2026.11.20 08:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy járdára fújt politikai üzenet, néhány percnyi festés, majd órákig tartó rendőri intézkedés, házkutatás vagy akár hónapokra lefoglalt telefon. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) szerint az elmúlt években ilyen következményekkel is számolniuk kellett azoknak az aktivistáiknak, akik közterületi feliratokkal fejezték ki politikai véleményüket.



A párt dr. Pásztor Eszter által jegyzett írásában idézte fel azokat az eseteket, amelyek szerintük jól mutatják, hogyan válhatott egy könnyen eltávolítható járdafelirat büntetőeljárás tárgyává.



Az MKKP már 2023. április 29-én tüntetést szervezett a Kúria elé a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) részvételével. A demonstrációt a gyerekek aszfaltrajzainak védelmében és a szabad véleménynyilvánítás mellett tartották.



Az eseményen Fenekes Roland, a párt aktivistája a járdára fújta, hogy „a vélemény nem rongálás”. A párt beszámolója szerint a rendőrök körülbelül egyórás tanácskozás után felvették az adatait, majd elengedték.



Az ügy azonban ezzel nem ért véget. Az aktivistát első fokon három, másodfokon egy év próbára bocsátották. A döntést megtámadták, mert a TASZ segítségével azt szeretnék elérni, hogy a bíróság kimondja: Fenekes Roland nem követett el bűncselekményt. A párt közlése szerint azóta nem tűztek ki újabb tárgyalást.



Egy másik eset 2025 januárjában történt, amikor az MKKP több vasútállomás közelében helyezett el „Lázár kastélya … km” feliratokat. A Déli pályaudvarnál Ágh Erzsébet Viktória készített hasonló feliratot.



A párt szerint az aktivistát másnap már a rendőrség kereste. Miután önként jelentkezett egy rendőrőrsön, elvették a telefonját, ruházatának egy részét, fogdában várakoztatták, majd kihallgatták. Házkutatásra és a festékesflakon lefoglalására is sor került.



Az MKKP beszámolója szerint a rendőrség térfigyelő kamerák és arcfelismerő technológia segítségével azonosította az aktivistát, telefonforgalmát pedig ügyészségi engedéllyel figyelték meg. Az ügy iratanyaga 146 oldalra duzzadt, és 2026 áprilisában került az ügyészséghez. A párt tájékoztatása szerint tárgyalást még nem tartottak.



Hasonlóan hosszadalmas következményekkel járt egy 2025 októberi akció is. A nemzeti ünnep előtt három kutyapárti aktivista krétaspray-vel készített politikai feliratokat a Békemenet útvonalán. A párt szerint a festéket még az aznapi eső lemosta.



A rendőrök azonban intézkedtek velük szemben, átvizsgálták őket, majd előállították mindhármukat az V. kerületi rendőrkapitányságra. Egyikük telefonját is lefoglalták, annak ellenére, hogy az aktivisták elismerték a feliratok elkészítését, és a rendőrök fényképeket is készítettek róluk.



Az érintett aktivista beszámolója szerint több mint kilenc hónapba telt, mire visszakapta készülékét. Hiába érdeklődött telefonon és nyújtott be hivatalos kérelmeket, végül csak 2026. augusztus 4-én adták vissza neki a telefont.

A harmadik történet már nemcsak a rendőrségi eljárásokról, hanem a személyes adatok védelméről is szól.



2024 decemberében az MKKP makói aktivistái a Lázár János résztulajdonában álló batidai vadászkastélyhoz vezető útra festettek útbaigazító feliratokat, köztük a „Nernia” szót.



Az akció után a Promenád24 hírportál nyilvánosságra hozta az egyik aktivista nevét, lakcímét, autójának rendszámát, munkahelyét, fizetését és szabadságának időpontját. Az érintett a MÁV munkavállalója volt.



A párt szerint nem derült ki, hogyan jutottak el ezek az adatok a portálhoz. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordultak, amely 2025 februárjában hatósági eljárást indított.



A NAIH 2025. június 4-én hozott határozatában jogsértést állapított meg, és részben helyt adott az aktivista kérelmének – ismertette az MKKP. A határozat részletes indokolását a párt közleménye nem tartalmazza.



A Kutyapárt szerint ezek az esetek azt bizonyítják, hogy a politikai véleménynyilvánítás gyakorlása akkor is komoly személyes következményekkel járhatott, ha az adott felirat könnyen eltávolítható volt, és nem okozott tartós károsodást.



A párt úgy látja, hogy a többórás rendőri intézkedések, a lefoglalások és az elhúzódó büntetőeljárások önmagukban is visszatartó hatásúak lehetnek. Az aktivisták számára nem feltétlenül egy súlyos büntetés, hanem már az eljárás megindítása is jelentős terhet jelenthetett.



Az MKKP ezért a TASZ közreműködésével továbbra is jogi úton kívánja érvényesíteni álláspontját, amely szerint a köztéri politikai véleménynyilvánítás bizonyos formáit nem lehet automatikusan rongálásként kezelni.



A párt írásának címe – „A vélemény végre újra nem bűncselekmény” – a korábbi joggyakorlat megváltozására utal, a közölt beszámoló azonban nem részletezi azt a konkrét új bírósági vagy jogszabályi döntést, amely ezt megalapozná.



A kérdés jogi megítélésénél továbbra is lényeges, hogy az adott felirat milyen felületre került, okozott-e kárt, és milyen körülmények között készült.



Az MKKP szerint ugyanakkor a tét túlmutat a járdafestéseken: arról szól, hogy az állampolgárok mennyire élhetnek szabadon a politikai véleménynyilvánításhoz való jogukkal anélkül, hogy rendőrségi vagy büntetőeljárástól kellene tartaniuk.