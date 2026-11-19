Rendszerváltás
Egymilliót követelnek a leszerelt rendőrtől - Fekete-Győr a belügyminiszterhez fordult
Fekete-Győr András személyesen kérte Pósfai Gábor belügyminisztert, hogy vizsgálja meg Laponyi Zsolt volt rendőr ügyét. A fiatal őrmester állítása szerint azért kellett elhagynia a rendőrséget, mert kiállt a testület politikai semlegessége mellett. Most közel egymillió forintot követel tőle a BRFK.2026.11.19 08:33ma.hu
Facebook-bejegyzésben fordult Pósfai Gábor belügyminiszterhez Fekete-Győr András, miután részt vett Laponyi Zsolt volt rendőr bírósági tárgyalásán.
Laponyi korábban a rendőrség toborzókampányának egyik arca volt, később azonban konfliktusba került feletteseivel. Saját elmondása szerint azért érte nyomásgyakorlás, mert Rétvári Bence fellépésével szemben kiállt a rendőrség politikai semlegessége mellett.
Állítása szerint ezt követően többször áthelyezték, fenyegették és ellehetetlenítették, ezért végül azonnali hatállyal távozott a testülettől.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság azonban vitatja lemondásának jogszerűségét, és közel egymillió forintot követel tőle. Az ügy jelenleg bíróság előtt van.
Fekete-Győr arra kérte a belügyminisztert, hogy vizsgáltassa ki, milyen bánásmódban részesült a fiatal rendőr, és terhel-e bárkit felelősség a történtekért. Emellett a jogvita méltányos rendezését is szorgalmazza, a bíróság függetlenségének tiszteletben tartásával.
A politikus emlékeztetett arra, hogy Pósfai korábban közel kilencezer rendőr hiányáról beszélt, és célként jelölte meg a pályát elhagyók visszacsábítását.
Fekete-Győr szerint Laponyi esete különösen alkalmas lenne arra, hogy a belügyminiszter bizonyítsa: valóban változtatni kíván a rendőrség vezetői kultúráján.
A volt őrmester ugyanis a történtek ellenére is szívesen visszatérne a szolgálatba.
Fekete-Győr azt szeretné, ha a történet végül azzal zárulna, hogy Laponyi Zsolt ismét rendőregyenruhát ölthet. A feletteseivel szemben megfogalmazott állítások és a távozás jogszerűségének kérdése egyelőre vitatott.
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