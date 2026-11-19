Állatvédelem
Tragikus véget ért Loki története - egy forgalmas út mellett találták meg a vadmacskát
Hónapokig követték Loki mozgását a Budakeszi Vadaspark szakemberei, ám a nyomkövetője egy idő után alig jelzett elmozdulást. A keresés végül szomorú eredménnyel zárult: a vadmacska és házi macska kereszteződéséből született állat maradványait egy forgalmas út közelében találták meg. Feltehetően autó gázolta el.2026.11.19 10:31ma.hu
Loki 2026 márciusában került a Budakeszi Vadaspark Vadmacska Fajvédelmi Programjába, miután a Pilisben befogták egy élvefogó csapdával. A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy az akkor már kétévesnél idősebb kandúr európai vadmacska és házi macska hibridje.
Az állatot természetvédelmi okokból ivartalanították, majd nyomkövető nyakörvvel felszerelve visszaengedték eredeti élőhelyére. A készülék 163 napon keresztül szolgáltatott adatokat a mozgásáról.
Amikor a nyakörv tartósan csak kisebb elmozdulásokat jelzett, a vadaspark munkatársai és a Pilisi Parkerdő erdésze többször is megpróbálták megtalálni Lokit, de nem jártak sikerrel.
Végül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tetemkereső kutyás egységének segítségét kérték. Deák Gábor és Jimmy nevű keresőkutyája egy forgalmas út közelében megtalálta az állat maradványait és a nyomkövető nyakörvet. A szakemberek feltételezése szerint Lokit jármű gázolhatta el.
A Budakeszi Vadaspark egy európai kutatásra hivatkozva közölte, hogy a vizsgált vadmacskák éves elhullásának 57 százalékát közúti gázolások okozták. Az állatok ráadásul a közeledő autók fényétől gyakran meglapulnak, majd az utolsó pillanatban ugranak a jármű elé.
A vadmacskák fennmaradását a közlekedés mellett a házi macskákkal történő kereszteződés is veszélyezteti. A hibridizáció miatt fokozatosan csökkenhet a tisztavérű vadmacskák aránya, ami hosszú távon a faj genetikai állományát fenyegeti.
A vadaspark arra kéri az autósokat, hogy különösen a téli és tavaszi szaporodási időszakban vezessenek körültekintően a Pilis és a Duna–Ipoly Nemzeti Park térségében.
Aki elgázolt, vadmacskának tűnő állatot talál, fényképpel, a pontos helyszín és az észlelés időpontjának megadásával segítheti a kutatást. A bejelentéseket a buranyi.virag@bkvp.hu és a pbkte@dinpi.hu címre várják.
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