Állatvédelem

Tragikus véget ért Loki története - egy forgalmas út mellett találták meg a vadmacskát

Hónapokig követték Loki mozgását a Budakeszi Vadaspark szakemberei, ám a nyomkövetője egy idő után alig jelzett elmozdulást. A keresés végül szomorú eredménnyel zárult: a vadmacska és házi macska kereszteződéséből született állat maradványait egy forgalmas út közelében találták meg. Feltehetően autó gázolta el. 2026.11.19 10:31 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Loki 2026 márciusában került a Budakeszi Vadaspark Vadmacska Fajvédelmi Programjába, miután a Pilisben befogták egy élvefogó csapdával. A genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy az akkor már kétévesnél idősebb kandúr európai vadmacska és házi macska hibridje.



Az állatot természetvédelmi okokból ivartalanították, majd nyomkövető nyakörvvel felszerelve visszaengedték eredeti élőhelyére. A készülék 163 napon keresztül szolgáltatott adatokat a mozgásáról.



Amikor a nyakörv tartósan csak kisebb elmozdulásokat jelzett, a vadaspark munkatársai és a Pilisi Parkerdő erdésze többször is megpróbálták megtalálni Lokit, de nem jártak sikerrel.



Végül a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tetemkereső kutyás egységének segítségét kérték. Deák Gábor és Jimmy nevű keresőkutyája egy forgalmas út közelében megtalálta az állat maradványait és a nyomkövető nyakörvet. A szakemberek feltételezése szerint Lokit jármű gázolhatta el.



A Budakeszi Vadaspark egy európai kutatásra hivatkozva közölte, hogy a vizsgált vadmacskák éves elhullásának 57 százalékát közúti gázolások okozták. Az állatok ráadásul a közeledő autók fényétől gyakran meglapulnak, majd az utolsó pillanatban ugranak a jármű elé.



A vadmacskák fennmaradását a közlekedés mellett a házi macskákkal történő kereszteződés is veszélyezteti. A hibridizáció miatt fokozatosan csökkenhet a tisztavérű vadmacskák aránya, ami hosszú távon a faj genetikai állományát fenyegeti.



A vadaspark arra kéri az autósokat, hogy különösen a téli és tavaszi szaporodási időszakban vezessenek körültekintően a Pilis és a Duna–Ipoly Nemzeti Park térségében.



Aki elgázolt, vadmacskának tűnő állatot talál, fényképpel, a pontos helyszín és az észlelés időpontjának megadásával segítheti a kutatást. A bejelentéseket a buranyi.virag@bkvp.hu és a pbkte@dinpi.hu címre várják.