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Túszul ejtették a magyar turizmust - súlyos vádakkal állt elő Forsthoffer Ágnes
Politikai kapcsolatokon alapuló pénzosztással, átláthatatlan támogatásokkal és a verseny torzításával vádolja a turisztikai ágazat korábbi irányítóit Forsthoffer Ágnes. A politikus szerint a magyar turizmusban nem a szakmai teljesítmény, hanem a megfelelő kapcsolatrendszer határozta meg, ki jutott lehetőségekhez és közpénzekhez.2026.11.18 22:45ma.hu
Éles hangú Facebook-bejegyzésben bírálta a magyar turizmus elmúlt évekbeli irányítását Forsthoffer Ágnes. A politikus szerint a szektorban olyan politikai és gazdasági összefonódások alakultak ki, amelyek hátrányos helyzetbe hozták a kapcsolatokkal nem rendelkező vállalkozásokat.
„A volt miniszterelnök lánya és veje, valamint legjobb gyerekkori barátja túszul ejtették a magyar turizmust” – fogalmazott Forsthoffer, aki szerint a befolyásos szereplők környezetéhez tartozók vezető pozíciókhoz, jól fizető megbízásokhoz és egyedileg odaítélt támogatásokhoz jutottak.
Állítása szerint a közpénzek felhasználásánál nem érvényesültek megfelelően az átláthatóság és a tisztességes verseny szempontjai.
A politikus példaként említette a 3,2 milliárd forintos influenszerkampányt, valamint azokat a televíziós megjelenéseket, amelyekért állítása szerint percenként 30 millió forintot fizettek.
Forsthoffer azt is kifogásolta, hogy szerinte egy alapítvány közbeiktatásával olyan támogatási és megbízási rendszer működött, amely megkerülhette a közbeszerzési eljárások szokásos szabályait. Bejegyzésében korrupcióról, versenyegyenlőtlenségről és átláthatatlan pénzosztásról beszélt.
A felsorolt állítások súlyosak, ugyanakkor a bejegyzés önmagában nem bizonyítja jogsértés vagy korrupció megtörténtét. A konkrét szerződések, támogatási döntések és közbeszerzési kötelezettségek vizsgálata nélkül az sem állapítható meg, hogy az említett konstrukciók sértettek-e jogszabályokat.
Forsthoffer szerint a kialakult rendszer legnagyobb vesztesei azok a turisztikai vállalkozások, amelyek szakmai munkájukkal, fejlesztéseikkel és szolgáltatásaik minőségével próbálnak érvényesülni, de nem rendelkeznek megfelelő politikai kapcsolatokkal.
„A magyar turizmusban is le szeretnénk zárni azt a korszakot, amikor a vállalkozók számára a piaci sikert nem a hatékonyság, az innováció vagy a jó teljesítmény határozza meg, hanem a politikai és gazdasági kapcsolatok, összefonódások” – írta.
A politikus bejelentette, hogy a költségvetési vita során parlamenti felszólalásában is foglalkozni kíván a turisztikai támogatások és közpénzek felhasználásának kérdésével.
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