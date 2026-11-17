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Havi 2,1 millió Varga Juditnak? Bocsánatot kér a Vidéki prókátor

A Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémiájának működését és közpénzből finanszírozott megbízásait bírálta a Vidéki prókátor. A jogász szerint Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter havi 2,1 millió forintos díjazásban részesült mentori tevékenységéért, miközben az intézmény több, a lengyel Jog és Igazságosság párthoz köthető politikust és jogászt is foglalkoztatott. 2026.11.17 12:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Éles hangvételű Facebook-bejegyzésben bírálta Varga Judit korábbi igazságügyi miniszternek a Miskolci Egyetem Közép-európai Akadémiájához fűződő kapcsolatát a Vidéki prókátor néven ismert jogász, aki korábban a kegyelmi ügy nyilvánosságra hozatalával vált ismertté.



A bejegyzés szerint Varga Judit mentorként havi 2,1 millió forintos díjazást kapott az intézménytől. A szerző korábbi sajtóbeszámolókra hivatkozik, ugyanakkor maga is hangsúlyozza, hogy nem tudni, a volt miniszter jelenleg is részesül-e ebben a jövedelemben.



A Vidéki prókátor nemcsak Varga díjazását kifogásolja, hanem az akadémia személyi összetételét és finanszírozását is. Állítása szerint az intézményben több olyan lengyel jogász és korábbi politikus dolgozik, aki kapcsolatban állt a Jog és Igazságosság (PiS) párttal, illetve szerepet vállalt a korábbi lengyel kormány igazságügyi politikájában.



A bejegyzés fejenként körülbelül havi egymillió forintos juttatásokról ír. A szerző egy lengyel oknyomozó újságíró állítását is idézi, amely szerint a PiS hatalomvesztése után jelentősen emelkedtek egyes lengyel politikus-jogászok magyarországi megbízási díjai.



A jogász a Magyar Narancs korábbi cikkére hivatkozva azt is felveti, hogy az akadémián megfordult Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi államtitkár, és az intézményhez kötődő személyek között szerepel Zbigniew Ziobro korábbi lengyel igazságügyi miniszter ügyvédje is.



A Vidéki prókátor külön megemlíti Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, aki a bejegyzés szerint az alkotmányos identitás témájában vezet kutatócsoportot az akadémián.



A poszt egy október eleji budapesti rendezvény költségeit is kifogásolja. A szerző sajtóhírekre hivatkozva azt állítja, hogy az esemény mintegy 25 millió forintba került, és azon Polt Péter is felszólalt.



A bejegyzés központi kérdése, hogy indokolt-e a magyar közpénzekből olyan tudományos intézményi tevékenységeket finanszírozni, amelyek résztvevői között korábbi külföldi kormánypárti politikusok is megtalálhatók.



A Vidéki prókátor szerint az egyetemi forrásokat inkább fiatal magyar kutatók támogatására kellene fordítani, és a pártpolitikai szempontokat ki kellene szorítani a felsőoktatásból.



A jogász egyúttal a Pécsi Tudományegyetemhez kapcsolódó korábbi ügyeket is felemlegeti, amelyek szerinte az egyetemi világ működésének átfogó felülvizsgálatát indokolják.