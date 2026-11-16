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Magyar Péter Dúró Dórának: Tudja egyáltalán, mi az esemény utáni tabletta?

Éles vita alakult ki a parlamentben a sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességének megszüntetése miatt. Magyar Péter szerint a Fidesz és a Mi Hazánk egyes képviselői úgy ellenzik az intézkedést, hogy az esemény utáni tablettát az abortusztablettával keverik össze. 2026.11.16 16:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyar Péter a parlament november 16-i ülésén közvetlenül Dúró Dórához, a Mi Hazánk politikusához fordult, miután vita bontakozott ki a nők védelmét célzó kormányzati intézkedésekről. A miniszterelnök azt kifogásolta, hogy egyes képviselők szerinte alapvető orvosi fogalmakat összekeverve támadják az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlését.



„Tudja egyáltalán, hogy mi az az esemény utáni tabletta? Tudja, hogy hogy működik?” – kérdezte Dúró Dórától Magyar Péter, majd a két készítmény közötti különbséget kezdte magyarázni.



Felszólalásában Takács Pétert is megemlítette, akit szintén azzal vádolt, hogy nem ismeri megfelelően a sürgősségi fogamzásgátló működését.



Magyar később a Facebookon is reagált a történtekre. Bejegyzésében elképesztőnek nevezte, hogy szerinte olyan fideszes és mi hazánkos képviselők lépnek fel a vénykötelesség megszüntetése ellen, akik nem tudják megkülönböztetni az esemény utáni tablettát az abortusztablettától.



A politikus azt is kifogásolta, hogy ellenzéki képviselők szerinte a nők védelmét és a családon belüli erőszak visszaszorítását célzó intézkedések ellen kampányolnak.



A vita előzménye, hogy Magyar Péter november 12-én átfogó nővédelmi intézkedéscsomagot jelentett be. Ennek részeként a kormány megszüntetné az esemény utáni tabletták vénykötelességét, módosítaná az úgynevezett szívhangrendeletet, és kezdeményezné az Isztambuli Egyezmény ratifikálását.



A tervek között szerepel a kapcsolati erőszak elleni büntetőjogi fellépés szigorítása, a távoltartás szabályainak megerősítése, valamint az intim felvételekkel való visszaélés önálló bűncselekményként történő nevesítése is.



Az esemény utáni tabletta körüli vita egyik lényeges kérdése, hogy a sürgősségi fogamzásgátlás nem azonos a terhességmegszakítással. Az esemény utáni tabletták elsősorban a peteérés késleltetésével vagy megakadályozásával fejtik ki hatásukat, így a terhesség létrejöttét előzik meg. A már fennálló terhességet nem szakítják meg.



Ezzel szemben az abortusztablettaként ismert gyógyszerek egy már kialakult terhesség megszakítására szolgálnak.



Magyarországon jelenleg orvosi recept szükséges a sürgősségi fogamzásgátló tabletták kiváltásához, miközben az Európai Unió tagállamainak túlnyomó többségében ezek a készítmények vény nélkül is hozzáférhetők.

A gyógyszerek alkalmazásánál az időnek különösen nagy jelentősége van. Készítménytől függően a védekezés nélküli vagy sikertelenül védett együttlétet követő 72, illetve 120 órán belül alkalmazhatók, de a hatékonyságuk szempontjából fontos, hogy minél hamarabb bevegyék őket.



A vénykötelesség eltörlésének támogatói ezért elsősorban az időben történő hozzáférést hangsúlyozzák. A korábbi szabályozás fenntartását a kormányzat a biztonságos gyógyszeralkalmazás és az orvosi ellenőrzés szükségességével indokolta, noha az Egészségügyi Szakmai Kollégium szülészet-nőgyógyászati tagozata korábban szintén támogatta a vény nélküli hozzáférést.



A mostani parlamenti vita így túlmutat a két gyógyszertípus közötti különbségen. A kérdés az is, hogy a sürgősségi fogamzásgátláshoz való hozzáférést milyen feltételekhez kössék, és milyen szerepet kapjanak a nők egészségügyi ellátásával kapcsolatos szakmai szempontok a politikai döntéshozatalban.