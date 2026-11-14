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Huszonheten pályáznak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára

Huszonheten nyújtották be pályázatukat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére a csütörtök éjféli határidőig - közölte a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület (FKT).



A pályázók neveit a testület a honlapján nyilvánosságra hozta. Amin Zoltán, Bakó Lajos, Bakonyi Péter, Berkes Bence, Dancsó Béla, Dávid-Joó Zsanett, Kert Attila, Erdei Krisztián, Faragó Péter György, Fischer András, Fülöp Viktor, Herman Dániel Péter, Horváth Dori Gábor, Katona Szilvia, Kertész György, Komár István, Malcsiner Maximilián Péter, Nagy Navarro Balázs, Papp Réka Kinga, Plavecz Péter, Pusztai Ferenc, Szabó Stein Imre, Szente Zoltán, Szuchy Péter Ferenc, Tóth Zoltán András, Vöő György József és Zsolt Péter nyújtott be pályázatot.



Az FKT megkezdi a benyújtott pályázatok érvényességének vizsgálatát, aminek eredményéről a jövő hét első napjaiban ad tájékoztatást. Az érvényes pályázatot benyújtók meghallgatásának időpontjáról és menetéről a testület jövő hétfő délután tájékoztat. A pályázati érvényesség vizsgálatának eredményéről és a meghallgatások részletszabályairól a pályázók személyre szóló értesítést kapnak.



Tudatták azt is: mivel csütörtökön délután és este "világszerte leállt a Microsoft 365, és ez az Outlook és az Exchange Online levelezést is érintette", arra kérnek mindenkit, aki pályázott, de a neve nem szerepel a listán, hogy hétfő délig jelezze ezt az iroda@fkti.hu címen. A testület "minden ilyen jelzést egyedileg megvizsgál".



Az előző kormányzat a 2010-es évek folyamán több lépésben alakította át a hazai közszolgálati média rendszerét, két társaságba vonva össze a korábban a Duna Televíziót, a Magyar Rádiót, a Magyar Távirati Irodát és a Magyar Televíziót működtető, önálló cégeket.



A médiatörvény idén nyári módosításával a parlament beolvasztotta a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be. Az új cég Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven látja el a közszolgálati médiaszolgáltatás céljaihoz kapcsolódó tevékenységeket. Az önállóvá váló MTI közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként működik a jövőben.



A Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. egyszemélyes, zártkörűen működő nonprofit részvénytársaság, amelynek egyetlen tulajdonosa a magyar állam. A cég egyetlen, 230 millió forintos névértékű, forgalomképtelen részvénnyel rendelkezik.



A testület a vezérigazgatói posztra olyan szakembert keres, aki elkötelezett a közmédia alapértékei - a függetlenség, a sokszínűség, az egyetemes elérés, az igényesség és az elszámoltathatóság - mellett, és képes a közmédiát tartalmában és technológiájában is a közönség igényeihez igazítani, valamint biztosítja a közszolgálati célok magas színvonalú teljesülését - olvasható az FKT által a pályázat egy hónappal ezelőtti publikálásakor kiadott közleményben.

A kiírás szerint vezérigazgatóvá az a büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább tíz év szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik.



A pályázatokat a Független Közmédia Testület tagjai egyénileg, egymástól függetlenül, pontszámok adásával értékelik.



A pályázatok érvényességének vizsgálata és a döntés az esetleges érvénytelen pályázatokról, a személyes meghallgatás időpontjának meghatározása, valamint mindezek közzététele a testület honlapján a benyújtási határidőt követő négy munkanapon belül, a pályázók személyes meghallgatása pedig a benyújtási határidő lejártát követő nyolc napon belül történik.



A személyes meghallgatásokat a testület a honlapján keresztül élőben közvetíti. A személyes meghallgatást követően a szavazás két körben zajlik. Az első szavazási körben a testület a pályázók alkalmasságáról dönt. A második szavazási körbe a két legtöbb támogató szavazatot kapott pályázó kerül. Amennyiben a testület szükségesnek tartja, úgy ezen pályázókat a testület ismételten meghallgathatja.



A második szavazás előtt a testület konzultál a közmédia üzemi tanácsainak delegáltjával és a Közszolgálati Tanács elnökével. A két továbbjutott jelölt közötti döntést a testület nyílt, egyszerű többségi szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az FKT elnökének szavazata dönt.



Amennyiben a testület nem tud vezérigazgatót választani, a második szavazási kört követő öt napon belül köteles megismételni a szavazást valamennyi pályázóról. Amennyiben a választás ekkor sem lesz eredményes, a pályáztatást és a választási eljárást újból le kell folytatni.



A pályázati eljárás keretében megválasztott vezérigazgató munkaviszonya határozatlan idejű, és legkésőbb a megválasztását követő 30. napon lép hatályba.

