Természetvéddlem

Favágók állították meg az erdőben Szendőfi Balázst, váratlan fordulatot vett a találkozás

Szendőfi Balázs természetfilmes egy nemzeti parkban forgatott, amikor feldühödött favágók jelentek meg a helyszínen, ám a feszült találkozás végül meglepő egyetértéssel zárult. 2026.11.01 10:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Évek óta figyelmeztették ismerősei Szendőfi Balázs természetfilmest, hogy egyszer még összetűzésbe kerülhet a favágókkal az erdők védelmében végzett munkája miatt. Facebook-bejegyzése szerint ez most meg is történt, de a találkozás egészen másként alakult, mint amire számítani lehetett.



A filmes egy nemzeti park területén készített riportot egy természetvédelmi őrrel, amikor előbb az illetékes erdészet vezetője jelent meg terepjáróval. Szendőfi felajánlotta neki, hogy szerepeljen a készülő filmben, ám az erdészeti vezető ezt visszautasította.



Nem sokkal később újabb terepjáró érkezett, amelyből négy favágó szállt ki. Szendőfi beszámolója szerint a munkások láthatóan indulatosak voltak, és egyértelművé tették, hogy nem baráti beszélgetésre érkeztek.



A kezdeti feszültség azonban fokozatosan oldódott. A filmes szerint a favágók maguk is elismerték, hogy túl sok fát termelnek ki a területükön, és szerintük is indokolt lenne a fakivágások mérséklése.



A találkozás végül több mint egyórás beszélgetéssé alakult, amelynek során számos kérdésben közös álláspontra jutottak.



Szendőfi szerint az egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy az erdei munkások és a természetvédők problémáinak egy része közös eredetű. A természetvédelmi területeken ugyanis gyakran egyszerre érvényesülnek az erdőgazdálkodás gazdasági és a természetvédelem ökológiai szempontjai.



A filmes úgy véli, a konfliktust a nemzeti parkok régóta tervezett zónarendszere oldhatná fel, amely egyértelműen meghatározná, hol végezhető fakitermelés, és mely területeket kell teljes egészében a természet megőrzésének alárendelni.



Beszámolója szerint a favágók ezzel is egyetértettek, ahogyan azzal a kritikájával is, hogy a védett erdőkből származó faanyag szlovákiai papírgyárakba szállítása elfogadhatatlan.



A munkások ugyanakkor saját sérelmeikről is beszéltek. Elmondásuk szerint a kirándulók gyakran szidalmazzák őket, egyesek sértegetik a fakitermelésben dolgozókat, sőt egyik munkagépüket korábban súlyosan megrongálták.



Szendőfi hangsúlyozta, hogy soha nem támogatta az erdei munkások elleni személyes támadásokat. Álláspontja szerint nem a favágókat kell felelőssé tenni az erdőgazdálkodás egészéért, hanem azokat a döntéshozókat és gazdasági szereplőket, akik a természetvédelmi szempontokat háttérbe szorítva alakítják a fakitermelés gyakorlatát.



A természetfilmes azt is tisztázta, hogy nem a gazdasági célú fakitermelés teljes betiltását szeretné elérni, hanem annak fokozatos kivezetését a védett természeti területekről. Szerinte az erdészeti dolgozók ezeken a területeken később is végezhetnének természetvédelmi feladatokat, például inváziós fafajok visszaszorítását vagy vízmegtartó beavatkozásokat.



A beszélgetés végére annyira megváltozott a hangulat, hogy az egyik favágó búcsúzáskor maga is megjegyezte: „Na, ez elég kulturáltra sikeredett.”

Szendőfi a helyszínt és a résztvevőket szándékosan nem nevezte meg, de azt írta, a találkozás megerősítette abban, hogy a természetvédelem és az erdei munkások érdekei között jóval több a közös pont, mint azt a nyilvános viták alapján gondolni lehetne.