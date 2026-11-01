Természetvéddlem

Favágók állították meg az erdőben Szendőfi Balázst, váratlan fordulatot vett a találkozás

Szendőfi Balázs természetfilmes egy nemzeti parkban forgatott, amikor feldühödött favágók jelentek meg a helyszínen, ám a feszült találkozás végül meglepő egyetértéssel zárult.

2026.11.01 10:00ma.hu
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Évek óta figyelmeztették ismerősei Szendőfi Balázs természetfilmest, hogy egyszer még összetűzésbe kerülhet a favágókkal az erdők védelmében végzett munkája miatt. Facebook-bejegyzése szerint ez most meg is történt, de a találkozás egészen másként alakult, mint amire számítani lehetett.

A filmes egy nemzeti park területén készített riportot egy természetvédelmi őrrel, amikor előbb az illetékes erdészet vezetője jelent meg terepjáróval. Szendőfi felajánlotta neki, hogy szerepeljen a készülő filmben, ám az erdészeti vezető ezt visszautasította.

Nem sokkal később újabb terepjáró érkezett, amelyből négy favágó szállt ki. Szendőfi beszámolója szerint a munkások láthatóan indulatosak voltak, és egyértelművé tették, hogy nem baráti beszélgetésre érkeztek.

A kezdeti feszültség azonban fokozatosan oldódott. A filmes szerint a favágók maguk is elismerték, hogy túl sok fát termelnek ki a területükön, és szerintük is indokolt lenne a fakivágások mérséklése.

A találkozás végül több mint egyórás beszélgetéssé alakult, amelynek során számos kérdésben közös álláspontra jutottak.

Szendőfi szerint az egyik legfontosabb felismerés az volt, hogy az erdei munkások és a természetvédők problémáinak egy része közös eredetű. A természetvédelmi területeken ugyanis gyakran egyszerre érvényesülnek az erdőgazdálkodás gazdasági és a természetvédelem ökológiai szempontjai.

A filmes úgy véli, a konfliktust a nemzeti parkok régóta tervezett zónarendszere oldhatná fel, amely egyértelműen meghatározná, hol végezhető fakitermelés, és mely területeket kell teljes egészében a természet megőrzésének alárendelni.

Beszámolója szerint a favágók ezzel is egyetértettek, ahogyan azzal a kritikájával is, hogy a védett erdőkből származó faanyag szlovákiai papírgyárakba szállítása elfogadhatatlan.

A munkások ugyanakkor saját sérelmeikről is beszéltek. Elmondásuk szerint a kirándulók gyakran szidalmazzák őket, egyesek sértegetik a fakitermelésben dolgozókat, sőt egyik munkagépüket korábban súlyosan megrongálták.

Szendőfi hangsúlyozta, hogy soha nem támogatta az erdei munkások elleni személyes támadásokat. Álláspontja szerint nem a favágókat kell felelőssé tenni az erdőgazdálkodás egészéért, hanem azokat a döntéshozókat és gazdasági szereplőket, akik a természetvédelmi szempontokat háttérbe szorítva alakítják a fakitermelés gyakorlatát.

A természetfilmes azt is tisztázta, hogy nem a gazdasági célú fakitermelés teljes betiltását szeretné elérni, hanem annak fokozatos kivezetését a védett természeti területekről. Szerinte az erdészeti dolgozók ezeken a területeken később is végezhetnének természetvédelmi feladatokat, például inváziós fafajok visszaszorítását vagy vízmegtartó beavatkozásokat.

A beszélgetés végére annyira megváltozott a hangulat, hogy az egyik favágó búcsúzáskor maga is megjegyezte: „Na, ez elég kulturáltra sikeredett.”

Szendőfi a helyszínt és a résztvevőket szándékosan nem nevezte meg, de azt írta, a találkozás megerősítette abban, hogy a természetvédelem és az erdei munkások érdekei között jóval több a közös pont, mint azt a nyilvános viták alapján gondolni lehetne.

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