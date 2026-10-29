Vagyonvisszaszerzés

Kilencmilliárd forint a páncélszekrényben? Seszták Miklós vagyonán döbbent meg Fekete-Győr

Fekete-Győr András kiszámolta, mekkora helyet foglalna el 9 milliárd forint készpénz, amelyet a nyomozati adatok szerint Seszták Miklós otthonában tárolhatott. A volt miniszter ügyvédje azonban határozottan cáfolja az állítást. 2026.10.29 12:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mekkora páncélszekrény kell 9 milliárd forint készpénz tárolásához? Ezt a kérdést tette fel közösségi oldalán Fekete-Győr András, miután nyilvánosságra került, hogy a Seszták Miklóst érintő büntetőügyben ekkora összegű készpénz feltételezett tárolása is felmerült.



A Fővárosi Törvényszék október 28-i közleménye szerint a nyomozás során beszerzett adatok alapján felmerült, hogy a volt miniszter otthonában korábban mintegy 9 milliárd forint készpénzt tarthattak. Az állítás egy másik gyanúsított vallomásán és további nyomozati adatokon alapul. A házkutatás során azonban nem találtak és nem foglaltak le ekkora összeget, a páncélszekrények üresek voltak.



Fekete-Győr húszezres bankjegyekkel számolva mutatta be, milyen elképesztő mennyiségű pénzről lenne szó. Kilencmilliárd forint ugyanis 450 ezer darab húszezrest jelentene, amelyek egymásra helyezve hozzávetőleg 45 méter magas oszlopot alkotnának.



Ez magasabb lenne, mint a Gellért-hegyi Szabadság-szobor a talapzatával együtt.



Ha a bankjegyeket százasával kötegelnék, akkor is 4500 köteg pénzről beszélnénk. A politikus szerint ekkora mennyiség tárolásához már komoly helyre lenne szükség, amelynek érzékeltetésére két nagyméretű hűtőszekrény belső terét hozta fel példaként.



Fekete-Győr azt is kiszámolta, mennyi időbe telne ekkora összeget bankautomatákból felvenni. Ha tranzakciónként egymillió forinttal számolunk, 9000 készpénzfelvételre lenne szükség. Ötperces tranzakciókkal ez 750 órát, vagyis több mint 31 teljes napot jelentene, utazás és pihenés nélkül.



A politikus felidézte, hogy Seszták Miklós egy korábbi, 11 milliárd forintos korrupciós ügyben történt meggyanúsításakor állítólag azzal védekezett, hogy ekkora összeg már fizikailag is értelmezhetetlen. Fekete-Győr szerint ehhez képest különösen figyelemre méltó a most felmerült 9 milliárd forint.



A volt miniszter jogi képviselője ugyanakkor visszautasította a készpénzvagyonra vonatkozó állításokat. Papp Gábor ügyvéd október 29-én határozottan cáfolta, hogy védence valaha 9 milliárd forintot tárolt volna otthonában.



A rendelkezésre álló információk alapján tehát nem bizonyított, hogy Seszták Miklós birtokában valóban volt ekkora készpénzösszeg. A nyomozati feltételezés és a ténylegesen lefoglalt vagyon között lényeges különbség van.



Fekete-Győr bejegyzésében mindenesetre teljes körű elszámoltatást követelt. Szerinte valamennyi feltételezett korrupciós ügyet fel kell tárni, a jogellenesen megszerzett vagyont vissza kell szerezni, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítani.



A Seszták Miklóssal szemben felmerült gyanú megalapozottságáról és esetleges büntetőjogi felelősségéről a büntetőeljárás során kell dönteni, a volt minisztert addig megilleti az ártatlanság vélelme.