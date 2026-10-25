Állatvédelem

Akkor lesz ennek a kutyának gazdája, ha az állatvédőknek ötöse lesz a lottón

Szokatlanul őszinte és humoros örökbefogadási hirdetéssel jelentkezett a Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány. Meló nem éppen az álomkutya megtestesítője, de az állatvédők még bíznak abban, hogy egyszer valaki beleszeret. 2026.10.25 16:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nem mindennapi módszerrel próbál gazdát találni egyik védencének a Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány. Meló örökbefogadási hirdetésében ugyanis nem a kutya előnyös tulajdonságait sorolják, hanem meglehetősen kendőzetlenül beszámolnak a nehézségekről.



„Ezt a bejegyzést körülbelül olyan hittel írom, mint amennyire abban hiszek, hogy ötösöm lesz a lottón úgy, hogy nem lottózok” – kezdődik a felhívás.



Meló ugyanis rendkívül bizalmatlan az idegenekkel. Ha jó kedve van, egyszerűen faképnél hagyja az embert, ha viszont nincs, akár haraphat is.



Az állatvédők szerint idővel azért meg lehet nyerni a bizalmát, és akkor már a simogatást is elfogadja.



A szökés azonban külön fejezetet érdemelne a történetében. Meló ugyanis nem egyszerűen átmászik a kerítésen: az állatvédők beszámolója szerint az 5×5 centiméteres osztású betonhálót is képes megbontani, ha távozni szeretne.



„Mi két nap után a szomszéd faluban futottunk utána, csak mondom...” – írták.



Az alapítvány ezért olyan különösen elszánt gazdát keres, aki nemcsak elfogadja Meló természetét, hanem megfelelően biztonságos környezetet is tud biztosítani számára.



Azért jó hírek is akadnak. Meló ivartalanított, szívféregtesztje negatív, és az alapítvány tájékoztatása szerint egy évre megkapta a bolhák, kullancsok és szívférgesség elleni injekciós megelőző kezeléseket.



Van még egy különlegessége: csak egy füle van. Ez azonban az állatvédők szerint egyáltalán nem akadályozza abban, hogy figyelmen kívül hagyja, amit mondanak neki.



A humoros bejegyzés végén az alapítvány munkatársa még egy fogadalmat is tett: ha valaki örökbe fogadja Melót, megeszi a kalapját.



Meló tehát továbbra is várja azt a türelmes, tapasztalt és kellően felkészült gazdát, aki nem riad vissza a kihívásoktól. Az érdeklődők a Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány Facebook-oldalán vehetik fel a kapcsolatot az állatvédőkkel.