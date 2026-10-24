Állatvédelem
Hála a gyors összefogásnak, átmenetileg fedél került a cicás idős házaspár feje fölé
Egyetlen nap alatt sikerült szállást találni annak az idős házaspárnak, amely az Allee bevásárlóközpontban húzta meg magát. A budapesti állatvédők, civilek és egy szálló munkatársainak összefogásával Feri bácsiék végre biztonságos helyen tölthetik az éjszakát.2026.10.24 14:36ma.hu
Megható összefogásról számolt be Facebook-oldalán a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés. A szervezet korábbi felhívására több budapesti állatvédő egyesület és civil is segítséget ajánlott egy fedél nélkül maradt idős házaspárnak.
Az Allee bevásárlóközpontban tartózkodó pár helyzete egyetlen nap alatt fordult jobbra. Az összefogásnak köszönhetően sikerült elhelyezni őket egy szállón, ahol végre megpihenhetnek.
„Sikerült!” – jelentette be örömmel az állatvédő szervezet.
A bejegyzés szerint Feri bácsi és társa egyelőre nem is kívánt mást, csak egy nyugodt éjszakát.
„Most csak aludni szeretnének, semmi mást” – idézte az idős pár szavait az egyesület.
A segítségnyújtás azonban ezzel nem ér véget. Az állatvédők szerint a következő lépés annak megtervezése lesz, hogyan lehet tartósan rendezni a házaspár helyzetét.
A szervezet külön köszönetet mondott az Eszkuláp Állatvédő Egyesületnek, a budapesti Kocsis Szállónak, a Kaffeine Espresso Barnak, valamint mindazoknak, akik részt vettek a segítségnyújtásban.
Az eset jól mutatja, hogy az állatvédelemben dolgozó civilek összefogása az állatok mentésén túl bajba jutott embereknek is segítséget jelenthet.
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