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Tasnádi Péter szerint életveszélyben lehet Matolcsy fia - inkább ad föl magad Ádám
Tasnádi Péter videóüzenetben állítja, hogy ukrán és arab bűnözők keresték meg Matolcsy Ádám tartózkodási helye miatt. Szerinte a volt jegybankelnök fia nagyobb veszélyben lehet az alvilág, mint a hatóságok miatt.2026.10.23 16:00ma.hu
Megdöbbentő állításokat fogalmazott meg közösségi oldalán Tasnádi Péter. Egy videóban arról beszélt, hogy Matolcsy Ádám jelentős vagyona a nemzetközi szervezett bűnözés érdeklődését is felkelthette.
Tasnádi elmondása szerint bár már hosszú ideje nem tart kapcsolatot az alvilággal, a közelmúltban ukrán és arab bűnözők keresték meg, akik arra voltak kíváncsiak, tudja-e, hol tartózkodik Matolcsy Ádám.
„Ha megtalálják, ezek elveszik a vagyonát, és elveszik még az életét is” – figyelmeztetett.
Tasnádi úgy véli, Matolcsy különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, mivel az ellene folyó büntetőeljárás miatt a hatóságokhoz sem szívesen fordulna védelemért.
Ezért nyilvánosan azt tanácsolta neki, hogy inkább adja fel magát, és álljon a magyar igazságszolgáltatás elé.
„Inkább add föl magad, Ádám, jobban jársz” – üzente.
"Minden jót kívánok neked is, meg édesapádnak."
Egy korábbi videóban Tasnádi a Matolcsy György volt jegybankelnökkel kapcsolatos büntetőeljárásról is beszélt. Szerinte az ügynek további következményei lehetnek, és a nyomozás más szereplőkre is kiterjedhet.
Tasnádi több ismert politikust is megnevezett, akikkel szemben a jövőben büntetőjogi következményeket vár. Ezek azonban a saját politikai véleményét és várakozásait tükrözik, nem bizonyított bűncselekményeket vagy bejelentett hatósági intézkedéseket.
A Matolcsy Ádámot érintő állítólagos alvilági fenyegetésekről Tasnádi nem mutatott be bizonyítékokat, és azokat független forrás sem erősítette meg.
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