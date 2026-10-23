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Tasnádi Péter szerint életveszélyben lehet Matolcsy fia - inkább ad föl magad Ádám

Tasnádi Péter videóüzenetben állítja, hogy ukrán és arab bűnözők keresték meg Matolcsy Ádám tartózkodási helye miatt. Szerinte a volt jegybankelnök fia nagyobb veszélyben lehet az alvilág, mint a hatóságok miatt. 2026.10.23 16:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megdöbbentő állításokat fogalmazott meg közösségi oldalán Tasnádi Péter. Egy videóban arról beszélt, hogy Matolcsy Ádám jelentős vagyona a nemzetközi szervezett bűnözés érdeklődését is felkelthette.



Tasnádi elmondása szerint bár már hosszú ideje nem tart kapcsolatot az alvilággal, a közelmúltban ukrán és arab bűnözők keresték meg, akik arra voltak kíváncsiak, tudja-e, hol tartózkodik Matolcsy Ádám.



„Ha megtalálják, ezek elveszik a vagyonát, és elveszik még az életét is” – figyelmeztetett.



Tasnádi úgy véli, Matolcsy különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet, mivel az ellene folyó büntetőeljárás miatt a hatóságokhoz sem szívesen fordulna védelemért.



Ezért nyilvánosan azt tanácsolta neki, hogy inkább adja fel magát, és álljon a magyar igazságszolgáltatás elé.



„Inkább add föl magad, Ádám, jobban jársz” – üzente.

"Minden jót kívánok neked is, meg édesapádnak."

Egy korábbi videóban Tasnádi a Matolcsy György volt jegybankelnökkel kapcsolatos büntetőeljárásról is beszélt. Szerinte az ügynek további következményei lehetnek, és a nyomozás más szereplőkre is kiterjedhet.



Tasnádi több ismert politikust is megnevezett, akikkel szemben a jövőben büntetőjogi következményeket vár. Ezek azonban a saját politikai véleményét és várakozásait tükrözik, nem bizonyított bűncselekményeket vagy bejelentett hatósági intézkedéseket.



A Matolcsy Ádámot érintő állítólagos alvilági fenyegetésekről Tasnádi nem mutatott be bizonyítékokat, és azokat független forrás sem erősítette meg.