Állatvédelem

Tízmilliós támogatás és hiányzó beszámolók - súlyos vádak a pomázi menhely ügyében

Teljes körű vizsgálatot követel a Tizenegy Állatvédő Egyesület a pomázi és a mátészalkai menhely ügyében. A szervezet szerint súlyos kérdések merültek fel az állatok tartási körülményeivel és az alapítvány közpénzfelhasználásával kapcsolatban. 2026.10.23 12:11 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szurkolók az Állatokért Alapítványt többen keresték már fel a Pomázon is működő Összefogás az Állatokért Alapítvány menhelyével kapcsolatban. Több bejelentés után pár nappal ezelőtt mentek ki a helyszínre a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Úibuda Állatmentés vezetőjével együtt, ahol brutális állapotokra derült fény.



Utóbbi - eléggé agresszív kommunikációjú - egyesület Facebook-bejegyzésében élesen bírálta az Összefogás az Állatokért Alapítvány működését, és azonnali, teljes körű kivizsgálást sürgetett.



A szervezet szerint a pomázi menhelyen tapasztalt állapotok már nem tekinthetők felelős állatvédelemnek. Úgy vélik, az állatok felhalmozása olyan mértéket érhetett el, amely mellett a megfelelő gondozásuk is kérdésessé válik.



A bejegyzés három különösen súlyos állítást fogalmaz meg.



Az egyesület szerint a pomázi és a mátészalkai menhelyet működtető Összefogás az Állatokért Alapítvány 13 éve nem nyújtotta be a kötelező éves pénzügyi beszámolóit a bírósághoz.



Azt is állítják, hogy az alapítvány vezetője pénzhiányra hivatkozva nem tudta megoldani egy macska elhamvasztását, miközben a szervezet egy hónappal korábban több mint tízmillió forint közpénzből származó támogatást kapott.



Ezeket az állításokat a bejegyzés önmagukban nem igazoló dokumentumokkal támasztja alá, ezért a pénzügyi adatok és a támogatás felhasználása további ellenőrzést igényel.

Az állatvédők arra várnak választ, hogy mire fordították a támogatási összeget, hol találhatók az alapítvány pénzügyi beszámolói, és milyen ellenőrzések mellett részesülhetett a szervezet korábban állami támogatásokban.



A legfontosabb kérdésnek azonban az állatok sorsát tartják: mi történt a pomázi menhelyen, és milyen körülmények között élnek jelenleg a mátészalkai intézmény állatai?



A bejegyzéshez több olyan hozzászólás is érkezett, amely árnyalja a menhelyről kialakult képet. Akik kutyasétáltatóként jártak az intézményben, arról számoltak be, hogy az általuk látott kutyák gondozottak, jól tápláltak és barátságosak voltak.



„A képen látottakról nem volt tudomásom, de ez nem az egész” – írta az egyik nő, hangsúlyozva, hogy a menhely rendszeresen fogad sétáltatókat, és törekszik az állatok mozgatására.



A Tizenegy Állatvédő Egyesület mindenesetre azt követeli, hogy az illetékes hatóságok vizsgálják ki az állattartási körülményeket és a közpénzek felhasználását is.



A bejegyzésben megfogalmazott állítások nem tekinthetők bizonyított jogsértéseknek. Az Összefogás az Állatokért Alapítvány álláspontja és az esetleges hatósági vizsgálatok eredménye nélkül egyelőre nem állapítható meg, történt-e szabálytalanság.