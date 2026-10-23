Állatvédelem

Nyolc percig volt a gazdája, mert nem volt meg a csí - máris visszavitték a menhelyre

Másfél év várakozás után végre családhoz kerülhetett Zsani, a Mancsőr Állatvédő Egyesület mentett kutyája, ám az öröm mindössze nyolc percig tartott: új gazdái azzal indokolták a visszavitelét, hogy "nincs meg a csí". 2026.10.23 14:42 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egészen meghökkentő örökbefogadási történetről számolt be Facebook-oldalán a Mancsőr Állatvédő Egyesület. Zsani, a két és fél éves, terrier jellegű keverék kutya másfél éve várja, hogy végre szerető családhoz kerülhessen.



Úgy tűnt, most elérkezett a nagy nap. Egy család hetek óta érdeklődött iránta, majd személyesen is elmentek megismerkedni vele. A kutya egyedüli kedvenc lett volna, nagy udvarral rendelkező házban, kinti-benti tartással.



A találkozás az állatvédő szerint jól alakult. Zsani barátságosan viselkedett, puszikat osztogatott, és némi kezdeti bizonytalanság után készen állt az indulásra.



Aztán nyolc perccel később megcsörrent a telefon.



Az örökbefogadók közölték, hogy visszaviszik a kutyát, mert szerintük „nincs meg a csí”.



Az egyesület munkatársa tizenegy éve foglalkozik állatvédelemmel, de ilyen rövid örökbefogadással még soha nem találkozott.



Zsani visszaérkezett, szaladt egyet, majd visszament a kenneljébe, ahol másfél éve él.



Az állatvédő szerint a történet nemcsak a kutya miatt elszomorító. A találkozó megszervezése három órájába került, miközben három gyermeket nevel és negyven állatról gondoskodik. Bébiszittert kellett fogadnia, családtagjai segítségét kérte, és előkészítette az örökbefogadáshoz szükséges dokumentumokat is.



Hangsúlyozta, hogy a próbaidő természetesen éppen azért létezik, hogy a család és a kutya megismerhesse egymást. A szerződésük két hetet biztosít erre, és ha az együttélés nem működik, az állat visszakerülhet hozzájuk.



Nyolc perc azonban szerinte még arra sem elegendő, hogy kiderüljön, képesek-e összeszokni.



Az egyesület ezért arra kéri a leendő gazdákat, hogy alaposan gondolják át a döntésüket, mielőtt örökbefogadási szándékkal jelentkeznek.



Zsani továbbra is gazdát keres. Körülbelül két és fél éves, ivartalanított, oltott, chippel ellátott, szívféreg-negatív szuka kutya. Gyerekekkel és más kutyákkal jól kijön, játékos, aktív, intelligens és bújós természetű. Kertes házba szeretnék örökbe adni.



Az érdeklődők a Mancsőr Állatvédő Egyesület Facebook-oldalán, privát üzenetben, bemutatkozó levéllel jelentkezhetnek.



„Ő most kapott egy kis reményt, és újra rácsok mögé került. Pedig nem bűnös” – zárta bejegyzését az állatvédő.