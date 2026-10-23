Állatvédelem

Nyolc percig volt a gazdája, mert nem volt meg a csí - máris visszavitték a menhelyre

Másfél év várakozás után végre családhoz kerülhetett Zsani, a Mancsőr Állatvédő Egyesület mentett kutyája, ám az öröm mindössze nyolc percig tartott: új gazdái azzal indokolták a visszavitelét, hogy "nincs meg a csí".

2026.10.23 14:42ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Egészen meghökkentő örökbefogadási történetről számolt be Facebook-oldalán a Mancsőr Állatvédő Egyesület. Zsani, a két és fél éves, terrier jellegű keverék kutya másfél éve várja, hogy végre szerető családhoz kerülhessen.

Úgy tűnt, most elérkezett a nagy nap. Egy család hetek óta érdeklődött iránta, majd személyesen is elmentek megismerkedni vele. A kutya egyedüli kedvenc lett volna, nagy udvarral rendelkező házban, kinti-benti tartással.

A találkozás az állatvédő szerint jól alakult. Zsani barátságosan viselkedett, puszikat osztogatott, és némi kezdeti bizonytalanság után készen állt az indulásra.

Aztán nyolc perccel később megcsörrent a telefon.

Az örökbefogadók közölték, hogy visszaviszik a kutyát, mert szerintük „nincs meg a csí”.

Az egyesület munkatársa tizenegy éve foglalkozik állatvédelemmel, de ilyen rövid örökbefogadással még soha nem találkozott.

Zsani visszaérkezett, szaladt egyet, majd visszament a kenneljébe, ahol másfél éve él.

Az állatvédő szerint a történet nemcsak a kutya miatt elszomorító. A találkozó megszervezése három órájába került, miközben három gyermeket nevel és negyven állatról gondoskodik. Bébiszittert kellett fogadnia, családtagjai segítségét kérte, és előkészítette az örökbefogadáshoz szükséges dokumentumokat is.

Hangsúlyozta, hogy a próbaidő természetesen éppen azért létezik, hogy a család és a kutya megismerhesse egymást. A szerződésük két hetet biztosít erre, és ha az együttélés nem működik, az állat visszakerülhet hozzájuk.

Nyolc perc azonban szerinte még arra sem elegendő, hogy kiderüljön, képesek-e összeszokni.

Az egyesület ezért arra kéri a leendő gazdákat, hogy alaposan gondolják át a döntésüket, mielőtt örökbefogadási szándékkal jelentkeznek.

Zsani továbbra is gazdát keres. Körülbelül két és fél éves, ivartalanított, oltott, chippel ellátott, szívféreg-negatív szuka kutya. Gyerekekkel és más kutyákkal jól kijön, játékos, aktív, intelligens és bújós természetű. Kertes házba szeretnék örökbe adni.

Az érdeklődők a Mancsőr Állatvédő Egyesület Facebook-oldalán, privát üzenetben, bemutatkozó levéllel jelentkezhetnek.

„Ő most kapott egy kis reményt, és újra rácsok mögé került. Pedig nem bűnös” – zárta bejegyzését az állatvédő.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.