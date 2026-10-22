Állatvédelem

11 év után visszavitte gazdája a menhelyre a szinte teljesen megvakult, beteg és öreg kutyáját

Kölyökként fogadták örökbe, most, idős korára azonban lemondott róla a gazdája. A 11 év után menhelyre visszakerült Rigó szinte teljesen vak, fülgyulladással küzd, és új családra lesz szüksége. 2026.10.22 20:39 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Megrendítő történetet osztottak meg a Csabai Állatvédők: 11 év után visszakerült hozzájuk egy kutya, amelyet még 2015-ben, apró kölyökként fogadtak örökbe a menhelyről.



Rigó azóta megöregedett, látása jelentősen megromlott, mára szinte teljesen vak. Emellett fülgyulladással is küzd, amely állatorvosi kezelést igényel.



A kutya korábbi gazdája lemondott róla, így Rigó október 22-én ismét a békéscsabai menhelyre került.



Az állatvédők szerint különösen nehéz lehet az idős kutyának az új helyzet. Tizenegy éven át megszokott környezetben élt, most azonban egy számára idegen helyen kell eligazodnia, ráadásul szinte teljesen vakon.



„Rigó nem lett kevesebb attól, hogy megöregedett. Nem lett kevésbé szerethető azért, mert már rosszabbul lát” – írták az állatvédők.



A szervezet hangsúlyozta, hogy az idős állatoknak sokszor még nagyobb szükségük van a türelemre, a gondoskodásra és a biztonságra, különösen akkor, ha egészségi állapotuk miatt fokozott figyelmet igényelnek.



Rigó története azonban még nem ért véget. A menhely munkatársai megkezdik a szükséges állatorvosi kezeléseket, ezt követően pedig ismét gazdát keresnek számára.



Olyan családot szeretnének találni, amely elfogadja a kutya korát és egészségi állapotát, és élete hátralévő részében biztonságos, szerető otthont biztosít neki.