Állatvédelem
11 év után visszavitte gazdája a menhelyre a szinte teljesen megvakult, beteg és öreg kutyáját
Kölyökként fogadták örökbe, most, idős korára azonban lemondott róla a gazdája. A 11 év után menhelyre visszakerült Rigó szinte teljesen vak, fülgyulladással küzd, és új családra lesz szüksége.2026.10.22 20:39ma.hu
Megrendítő történetet osztottak meg a Csabai Állatvédők: 11 év után visszakerült hozzájuk egy kutya, amelyet még 2015-ben, apró kölyökként fogadtak örökbe a menhelyről.
Rigó azóta megöregedett, látása jelentősen megromlott, mára szinte teljesen vak. Emellett fülgyulladással is küzd, amely állatorvosi kezelést igényel.
A kutya korábbi gazdája lemondott róla, így Rigó október 22-én ismét a békéscsabai menhelyre került.
Az állatvédők szerint különösen nehéz lehet az idős kutyának az új helyzet. Tizenegy éven át megszokott környezetben élt, most azonban egy számára idegen helyen kell eligazodnia, ráadásul szinte teljesen vakon.
„Rigó nem lett kevesebb attól, hogy megöregedett. Nem lett kevésbé szerethető azért, mert már rosszabbul lát” – írták az állatvédők.
A szervezet hangsúlyozta, hogy az idős állatoknak sokszor még nagyobb szükségük van a türelemre, a gondoskodásra és a biztonságra, különösen akkor, ha egészségi állapotuk miatt fokozott figyelmet igényelnek.
Rigó története azonban még nem ért véget. A menhely munkatársai megkezdik a szükséges állatorvosi kezeléseket, ezt követően pedig ismét gazdát keresnek számára.
Olyan családot szeretnének találni, amely elfogadja a kutya korát és egészségi állapotát, és élete hátralévő részében biztonságos, szerető otthont biztosít neki.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 9:43 Október 23. - Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt
- 8:24 Hab keletkezett az esőben a 11-es úton, elszabadultak a kommentek
- 20:39 11 év után visszavitte gazdája a menhelyre a szinte teljesen megvakult, beteg és öreg kutyáját
- 18:32 Összefognának a polgármesterek az M0-s dugói miatt
- 16:16 Állatorvosokat fenyegethetnek a sérült rókák mentése miatt
- 10:57 PhD-fokozat, 32 év tapasztalat - mégsem érheti el az orvosok bérét egy ápoló?
- 8:47 Több métert zuhant két túrázó a Pilisben, hajszálon múlt a tragédia
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06